Союз армян России заявил о втягивании Армении в зависимость от Турции

Абрамян обвинил Пашиняна в сдаче интересов Армении Анкаре и Баку

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян втягивает страну в зависимость от Турции и Азербайджана, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян в интервью РИА «Новости». Он высказал опасения по поводу предстоящих переговоров Пашиняна и президента Азербайджана Алиева при посредничестве США и напомнил, что аппетиты Баку постоянно растут.

Абрамян подчеркнул, что кулуарное подписание документов вызывает тревогу у армян. Он выразил сомнение, что мирное соглашение решит вопросы вывода азербайджанских войск с занятых территорий, освобождения армянских заложников и возвращения депортированных семей.

По мнению Абрамяна, Пашинян, «претендующий на звание миротворца», сознательно не остановил конфликт в 2020 году и теперь втягивает Армению в вассальную зависимость.

«Пашинян сам втянут и, что намного хуже, втягивает Армению и армян в вассальную зависимость от Турции и Азербайджана», – считает Абрямян.

Он напомнил, что США уже выступали арбитром между Арменией и Турцией в начале XX века, однако обещанные гарантии так и не были реализованы. Абрамян выразил опасения, что «Армения Трампа» может повторить судьбу «Армении Вудро Вильсона».

Как сообщало ранее агентство, Белый дом примет трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Пашиняна. Ожидается подписание мирного соглашения, а также экономических договоров между США, Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба армянского премьера заявила, что Армения не обсуждает передачу контроля над территорией третьей стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен провести в Белом доме церемонию подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед подписанием соглашения, которое наделяет США исключительными правами на создание стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Алиев получит не только доступ к Нахичевани, но и беспрепятственный маршрут в Турцию, а также новые инструменты давления на Армению и ресурс для продвижения проекта «Западного Азербайджана».