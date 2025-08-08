Социальную архитектуру в России назвали профессией будущего

Политолог Алиев: Задача соцархитекторов – улучшать жизнь россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Российское общество вступило в новый этап развития: у людей меняется самоощущение, а также восприятие роли нашей страны в мире. Совершенно по-другому сейчас зазвучали слова «суверенитет» и «патриотизм». Именно эти изменения вызвали к жизни новую профессию – социальный архитектор», – пояснила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

На этом фоне в России появляются специализированные инициативы, направленные на развитие общественного потенциала в этой сфере. Одной из них стал «Конкурс социальных архитекторов». «Он вызвал невероятно бурную реакцию среди профильных экспертов», – напомнил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

По его словам, социальный архитектор – это специалист, который использует все новейшие технологии, которые в настоящий момент уже опробованы в других гуманитарных сферах. Такой интегрированный подход позволяет учитывать интересы всех категорий населения и конструировать социальную структуру в соответствии с ожиданиями миллионов граждан.

«Ключевым предметом деятельности социальных архитекторов является общественное благо. Социальный архитектор не может работать сам на себя. Ключевая задача – это вовлечение жителей в процесс формирования общей и комфортной среды, того будущего, на которое сегодня мы все и ориентированы», – пояснил Алиев.

При этом социальная архитектура включает в себя «два важных слоя», считает Валерий Федоров, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ. «Обычно обсуждают только один из них – социальное проектирование. Однако важно не забывать и о другом компоненте – аналитика, прогнозирование и моделирование», – добавляет он.

По его мнению, только комплексный подход способен помочь навести «мосты» через социальные «разломы» путем обеспечения осознанности и цельности действий. Федоров отмечает, что без социальной гармонизации любые экономические и политические стратегии рискуют оказаться неэффективными.

Кроме того, по словам главы ВЦИОМ, социальная архитектура должна работать на микро-, мезо- и макроуровнях – от конкретного человека и семьи до сообществ, организаций и целых регионов. В итоге работа соцархитекторов должна предполагать целенаправленное создание новых форм социальноого пространства.

С этим согласен и Александр Назаров, член правления РАПК. В частности, он указал, что соцархитекторы задают векторы развития отраслей и улучшают жизнь в регионах. Он подчеркнул, что задачи новой профессии тесно переплетены с национальными целями, а одной из ее основ стал указ президента России о традиционных ценностях.

Примечательно и то, что социальная архитектура уже заметно преобразует облик страны, сказал Ярослав Игнатовский, руководитель аналитического центра «Политген». Яркий пример этого – международный фестиваль «Абашевские узоры» в Пензенской области,. Этот проект, созданный по инициативе местных жителей, был ответом на их запрос о формировании регионального бренда.

По словам эксперта, в итоге фестиваль стал знаковым событием для развития социальной архитектуры региона. Он не только укрепил местную идентичность и сохранил культурное наследие, но и представил Пензенскую область на российской и международной арене благодаря успешно апробированному формату.