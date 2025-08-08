Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что планы урегулирования украинского конфликта, о которых сообщают СМИ, не существуют.
Глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы существующих планах по урегулированию ситуации на Украине не соответствует действительности, передает ТАСС.
Он отметил, что сообщения о «планах» и «договоренностях», которые появляются в различных СМИ, являются выдумкой, а никаких реальных документов у журналистов нет, поскольку, по его словам, «идет совсем другой процесс».
Ранее польское издание Onet сообщило о деталях плана урегулирования, который якобы предложил бывший президент США Дональд Трамп. По информации издания, этот план предполагал не мирное соглашение, а установление перемирия между Россией и Украиной с сохранением российского контроля над уже занятыми территориями.
Позднее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. Он сообщил, что подобные темы не обсуждались во время телефонного разговора между Трампом, Зеленским и представителями европейских стран.
Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Встреча Путина и Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю.
Ведущие международные издания отметили, что этот диалог может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.
CNN сообщал, что после встречи возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, и только один из них является благоприятным для Киева.
Эксперты рассказали, чего ждать от диалога Путина и Трампа.