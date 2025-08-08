Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
Российские силы продвинулись на 12 км и обеспечили контроль стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль стык границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС.
По его словам, после освобождения Темировки в Запорожской области, а также населенных пунктов Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, российские войска продвинулись на 12 км.
Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Вольного Поля 16 мая, Зеленого Поля – 28 мая, Темировки – 29 июля.
В ведомстве отмечали, что группировки «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление по направлению к Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл наступление частью работы по созданию буферной зоны.
Ранее российские войска освободили поселок Январское в Днепропетровской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, что означает выход российских войск в днепропетровскую степь.