Аббас пообещал остановить планы Израиля
Президент Палестины Аббас пообещал принять усилия против планов Израиля
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о намерении использовать международные и региональные каналы для противодействия израильской операции в Газе.
Махмуд Аббас заявил о продолжении политических усилий для противодействия планам Израиля по расширению военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.
По словам палестинского лидера, он намерен задействовать все возможные международные и региональные площадки, включая Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.
В телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II Аббас сообщил, что приложит усилия для привлечения международной и региональной поддержки.
Ранее Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа.
Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.
Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.