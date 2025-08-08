  • Новость часаСи Цзиньпин в разговоре с Путиным оценил контакты между Россией и США по Украине
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    16 комментариев
    8 августа 2025, 14:35 • Новости дня

    Аббас пообещал остановить планы Израиля

    Президент Палестины Аббас пообещал принять усилия против планов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о намерении использовать международные и региональные каналы для противодействия израильской операции в Газе.

    Махмуд Аббас заявил о продолжении политических усилий для противодействия планам Израиля по расширению военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам палестинского лидера, он намерен задействовать все возможные международные и региональные площадки, включая Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

    В телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II Аббас сообщил, что приложит усилия для привлечения международной и региональной поддержки.

    Ранее Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа.

    Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    7 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    @ REUTERS/Ronen Zvulun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа.

    «Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», – отметил он в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не заинтересован в удержании территории сектора, однако страна намерена обеспечить себе надежный «периметр безопасности». По его словам, подобная передача контроля возможна лишь при условии, что в Газе не останется ХАМАС, поскольку при этом движении такой план реализовать невозможно.

    Также премьер отметил, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором после завершения конфликта. Он выразил надежду, что жизни жителей Газы будут улучшены без угроз для Израиля.

    Ранее в Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию с ХАМАС на фоне зашедших в тупик переговоров о сделке по освобождению заложников, но приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху говорят, что решение принято об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

    Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 22:17 • Новости дня
    МИД осудил нападение на машину дипломатов у Иерусалима

    Захарова: Нападение на машину дипломатов у Иерусалима нарушает Венскую конвенцию

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает нападение вблизи Иерусалима на автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала инцидент с нападением на автомобиль российской дипмиссии при Палестинской национальной администрации в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима, сообщается на сайте МИД.

    По ее словам, 30 июля служебная машина с дипломатическими номерами, в которой находились сотрудники аккредитованные при МИД Израиля, была атакована группой поселенцев. Автомобиль получил механические повреждения, а российские дипломаты подверглись устным угрозам.

    «Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», – заявила Захарова.

    Она заявила, что Москва расценивает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Посольство России в Тель-Авиве сделало соответствующее представление властям Израиля. Российская сторона выразила надежду, что израильские власти примут надлежащие меры по итогам инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений. МИД России выразил резко негативную реакцию на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Названы расходы Израиля на возможную оккупацию Газы

    WSJ посчитала ежегодные расходы Израиля на предполагаемую оккупацию Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа может потребоваться около двух процентов ВВП Израиля без учета восстановления инфраструктуры.

    Как отмечает издание The Wall Street Journal, профессор экономики Еврейского университета Эстебан Клор подсчитал, что полная оккупация сектора Газа обойдется бюджету Израиля примерно в 35 млрд шекелей ежегодно.

    Основные траты предполагается направить на содержание военного контингента Армии обороны Израиля, административного аппарата и гражданских служб в анклаве.

    Эксперт подчеркивает, что в текущем бюджете Израиля нет свободных средств для подобных расходов, и их невозможно найти быстро. Эти оценки не учитывают необходимые траты на восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа.

    Клор указал: «Оккупируя Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь двух миллионов жителей анклава». По его мнению, обеспечение палестинцев продовольствием, здравоохранением и образованием ляжет на плечи израильских властей, при этом экономика Газы сейчас практически уничтожена и не позволит покрыть расходы за счет местных налогов.

    В публикации отмечается, что для поддержания порядка потребуется большой израильский воинский контингент из-за враждебного отношения местных жителей. Однако военные сложности в захвате анклава минимальны, так как сейчас Израиль контролирует около 75% территории.

    Ранее портал Ynet сообщил, что политическое руководство страны близко к принятию решения о полной оккупации Газы в условиях провала переговоров с ХАМАС по освобождению заложников, однако военное командование выступает против. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о планах оккупации, а решение зависит от израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия, созданные Израилем для ограничения гуманитарной помощи в секторе Газа, равными военному преступлению.

    Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию Израиля с ХАМАС на фоне тупика в переговорах по освобождению заложников. Приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о решении провести оккупацию сектора Газа для давления на радикальное движение.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в использовании нестабильности на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    WAM: Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудят торговлю, инвестиции и энергетику

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян намерен рассмотреть развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    В четверг президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совершит официальный визит в Россию, передает ТАСС.

    По данным WAM, стороны намерены рассмотреть развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

    Как отмечается в заявлении, опубликованном эмиратским информационным агентством WAM, президент ОАЭ планирует обсудить с российским лидером различные аспекты стратегического партнерства между странами. Особое внимание будет уделено углублению взаимодействия в экономической, торговой, инвестиционной и энергетической областях.

    Ранее Кремль анонсировал переговоры президента России Владимира Путина с главой ОАЭ Аль Нахайяном.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    Число погибших от голода в Газе достигло 193 человек

    Минздрав Газы сообщил о 193 жертвах голода

    Tекст: Евгения Караваева

    Потери среди населения сектора Газа от голода увеличились, включая 96 детей, а за последние сутки зарегистрированы новые случаи смертей от недоедания.

    Общее число умерших от голода в Газе достигло 193 человек, передает ТАСС со ссылкой на национальный Минздрав. Среди погибших – 96 детей.

    С 2 марта 2025 года международная гуманитарная помощь в Газу не поступает. По решению Израиля все контрольно-пропускные пункты остаются закрытыми. Продовольственная помощь распределяется только через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, который контролируют Израиль и США.

    В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прекратив режим прекращения огня, действовавший с января. Переговоры при участии Катара, Египта и США не привели к согласию по условиям нового перемирия.

    Ранее сообщалось что число умерших от голода в Газе накануне достигло 180 человек.

    ВВС Канады впервые сбросили помощь жителям сектора Газа.

    В среду в центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Грузовик с гумпомощью опрокинулся на людей в Газе

    Грузовик с гумпомощью опрокинулся на людей в Газе, погибли 20 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.

    Инцидент произошел в ночь на среду в центральной части сектора Газа, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы местных властей, грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на собравшихся за продовольствием людей, в результате чего погибли 20 человек и десятки получили ранения.

    Власти Газы заявили, что причиной трагедии стали действия израильских военных, которые направили транспорт с гуманитарной помощью по разрушенным дорогам.

    По утверждению представителей сектора Газа, маршрут следования был небезопасным, поскольку дороги подвергались неоднократным бомбардировкам и не были пригодны для передвижения грузового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Более 10 человек погибли при стрельбе возле центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Израиль подписал крупнейшее газовое соглашение с Египтом

    Израиль и Египет заключили крупнейший газовый контракт стоимостью 35 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Египет согласовали масштабную сделку по экспорту газа с месторождения Левиафан, общая стоимость которой составила 35 млрд долларов, сообщил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

    По его словам, это крупнейшее экспортное соглашение в истории Израиля, передает ТАСС.

    В рамках договора компания NewMed Energy поставит в Египет около 130 млрд кубометров природного газа с израильского месторождения Левиафан до 2040 года. Поставки разделят на два этапа: первый стартует уже в этом году и предполагает экспорт около 20 млрд кубометров, второй – после расширения газодобывающей платформы «Левиафан», предусматривает еще 110 млрд кубометров.

    Ранее сообщалось, что Египет, Италия и Германия купили рекордный объем СПГ из США.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 07:12 • Новости дня
    Kan: Израиль одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьера страны Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции, сообщила гостелерадиокомпания страны Kan.

    Документ предусматривает подготовку армии Израиля к масштабной операции, при этом гражданское население вне зон активных боев должно получать гуманитарную помощь, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Против плана выступил начальник Генштаба Эяль Замир. Он предупредил о рисках для заложников, истощении армейских резервов и возможных потерях международной поддержки. Несмотря на это, большинство членов кабинета заявили, что альтернативные предложения не обеспечивают разгром ХАМАС или возвращение заложников.

    Советник премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что кабинет утвердил пять принципов завершения войны, включая разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью и создание нового гражданского управления, не связанного с ХАМАС или Палестинской национальной администрацией.

    Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    В июле лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя называл бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции выступил с резким осуждением расширения военной операции Израиля в Газе, потребовав немедленного прекращения боевых действий и возвращения к переговорам о двухгосударственном урегулировании.

    МИД Турции резко высказался против решения Израиля о расширении военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    В официальном заявлении турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Израиль «немедленно прекратить реализацию своих военных планов, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении палестинской проблемы».

    В документе отмечается: «Мы самым решительным образом осуждаем решение Израиля расширить военную операцию в Газе, которая представляет собой новый этап его экспансионистской политики в регионе». Турецкая сторона подчеркивает, что каждое действие правительства Нетаньяху, направленное на продолжение геноцида палестинцев и расширение оккупации, наносит сильный удар по международному миру и безопасности, а также усугубляет гуманитарный кризис.

    МИД Турции заявляет, что установить прочный мир на Ближнем Востоке возможно только при соблюдении международного права, дипломатии и защите основных прав человека. Анкара настаивает на немедленном прекращении огня и начале переговоров по двухгосударственному решению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в Газе. Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Премьер Британии Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.

    Израиль ошибся, расширив масштабы военной операции в секторе Газа, считает премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Он заявил, что подобные шаги не приведут к окончанию конфликта и освобождению заложников, а лишь усилят кровопролитие. Стармер также подчеркнул, что Лондон призывает пересмотреть это решение.

    По словам главы британского правительства, гуманитарная ситуация в Газе ухудшается с каждым днем, а заложники, удерживаемые ХАМАС, содержатся в нечеловеческих условиях. Стармер отметил, что необходимо добиться прекращения огня, увеличить гуманитарную помощь, освободить всех заложников и добиться мирного урегулирования путем переговоров. Он добавил, что ХАМАС должен уйти из Газы и сложить оружие, поскольку эта организация не может играть роли в будущем анклава.

    Британский премьер добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над долгосрочным планом для мира на Ближнем Востоке, опираясь на принцип двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Однако, по его мнению, без добросовестного участия сторон в переговорах подобная перспектива теряется. Стармер подчеркнул, что дипломатическое решение возможно только при отказе обеих сторон от политики разрушения.

    Ранее израильский военно-политический кабинет согласовал предложение Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции.

    Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, которые могли бы взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя в июле называл бессмысленными переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Армия Израиля атаковала военные объекты радикалов в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия за последние сутки провела серию авиаударов по военным объектам радикалов в районах Эш-Шуджаия и Зейтун города Газа.

    Израильские военные продолжают наносить удары по военным объектам радикалов в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявили в пресс-службе армии, войска ведут оперативные действия против террористических организаций. За последние сутки израильские военные атаковали объекты, представлявшие угрозу для войск, в районах Эш-Шуджаия и Зейтун в городе Газа.

    В ходе боев в районе города Хан-Юнис на юге сектора военные уничтожили подземный военный объект и пункт сбора террористов ХАМАС. Также израильские военнослужащие ликвидировали террористический отряд и подорвали схрон с оружием. Пресс-служба отметила, что удары были направлены на нейтрализацию непосредственных угроз для израильских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за ситуации в Газе. Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Голландское министерство иностранных дел решило отозвать разрешения на экспорт компонентов для израильских военно-морских кораблей, ссылаясь на риски для сектора Газа.

    Нидерланды отменили поставки военно-морской техники в Израиль из-за ухудшения ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

    Министерство иностранных дел Нидерландов отозвало три разрешения на экспорт компонентов для военно-морских кораблей в Израиль. В ведомстве пояснили, что решения были приняты в прошлом месяце из-за «ухудшения ситуации в секторе Газа» и риска «нежелательного конечного использования» техники.

    Правозащитные организации и эксперты в Нидерландах неоднократно выражали опасения, что экспорт оружия в Израиль может привести к эскалации насилия и геноциду в секторе Газа. В опубликованном во вторник докладе нидерландский Консультативный комитет по международному публичному праву подчеркнул, что правительство обязано принимать меры для предотвращения геноцида, в том числе в секторе Газа.

    Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в ходе срочных парламентских дебатов заявил, что экспорт оружия в Израиль жестко контролируется, а его попадание в страну «практически невозможно». Однако многие депутаты считают, что принятые меры недостаточны, и требуют ужесточения оружейного эмбарго в отношении Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в Газе. Израиль одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату всей городской территории Газы. Нетаньяху заявил о намерении передать дальнейший контроль над Газой арабским государствам.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем

    ХАМАС выразил готовность к шагам ради соглашения о перемирии в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение ХАМАС подчеркнуло свою открытость к действиям, способным привести к соглашению о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.

    Об этом говорится в опубликованном заявлении движения, пишет ТАСС.

    ХАМАС отметил, что при взаимодействии с египетскими и катарскими посредниками проявил гибкость и позитивный настрой для успеха переговоров по прекращению огня.

    «Мы вновь заявляем, что в ходе нашего взаимодействия с египетскими и катарскими посредниками движение проявило всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня. Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», – говорится в сообщении ХАМАС.

    Данное заявление появилось на фоне сообщений о возможном расширении военной операции Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, заявив, что это приведет к росту кровопролития и гуманитарного кризиса.

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин отметила, что вероятность заключения соглашения с ХАМАС крайне мала, несмотря на переговоры израильской делегации в Катаре.

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа потребуется около 2% ВВП Израиля, не считая затрат на восстановление инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

