В Татарстане увеличили выплату контрактникам до 3,1 млн рублей

Глава Татарстана Минниханов увеличил выплату контрактникам до 3,1 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Согласно заявлению ДОСААФ Татарстана, глава республики принял решение существенно повысить единовременную выплату для граждан, желающих заключить контракт с Минобороны. Итоговая сумма теперь составляет 3,1 млн рублей. Это одна из самых весомых выплат по стране, передает ТАСС.

Выплата состоит из двух частей: 2,7 млн рублей выделяет республика, еще 400 тыс. рублей добавляет Минобороны. Новая мера стала частью республиканской системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей.

В сообщении ДОСААФ уточняется, что для контрактников и их родственников в Татарстане действуют различные льготы: списание долгов до 10 млн рублей, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность бесплатного посещения мероприятий и спортивных секций, поступление на бюджетные места в вузы и колледжи.

По состоянию на 1 июля 2025 года в муниципальный регистр Татарстана внесена информация о 2 892 мерах поддержки по 16 различным направлениям.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов увеличил единовременную выплату для военнослужащих СВО до 3,1 млн рублей.

Глава думского комитета Нина Останина предложила повысить ежемесячные выплаты участникам спецоперации до размера прожиточного минимума.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты предоставляются участникам спецоперации и членам их семей.