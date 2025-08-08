Туск допустил скорую заморозку боев на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер Польши Дональд Туск после беседы с Владимиром Зеленским допустил, что заморозка конфликта на Украине может произойти в ближайшее время, передает ТАСС.

По его словам, существуют определенные сигналы, позволяющие надеяться на скорое приостановление боевых действий, однако это не будет означать завершения военных действий.

«Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта – не конец войны, а именно заморозка конфликта – представляется ближе, чем дальше. На это имеются определенные надежды», – заявил Туск на пресс-конференции.

Туск также отметил, что Киев рассчитывает на участие европейских стран, в том числе Польши, в подготовке соглашения, которое может привести к окончанию конфликта.

