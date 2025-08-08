Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией

Tекст: Вера Басилая

Одобренный международной коалицией по возвращению украинских детей текст является проявлением русофобии и двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, следует из сообщения в Telegram-канале МИД.

«Заявление нацелено не на помощь детям, а на продолжение клеветнической кампании против России», – заявила Захарова.

Захарова подчеркнула, что деполитизированное взаимодействие омбудсменов стран, действительно заинтересованных в помощи, может способствовать возвращению несовершеннолетних к их родным. По ее словам, политизированные заявления различных коалиций мешают реальной работе по воссоединению детей с семьями.

Дипломат также заявила, что украинские дети, находящиеся в России, размещены под государственным контролем в детских учреждениях и находятся в безопасности.

«Жизни многих из них были спасены благодаря тому, что они были вывезены из зоны боевых действий», – сказала Захарова.

Она добавила, что Россия активно содействует воссоединению украинских детей с родственниками, а утверждения о якобы «незаконной депортации» и «насильственном перемещении» являются провокацией. Необходимая работа ведется по линии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что тема возвращения детей используется киевскими властями как средство политического пиара.

В списке Киева из 339 имен детей, по словам Мединского, большая часть ребят никогда не бывала на территории России.

Москва в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предоставила Украине список из 20 имен детей, находящихся на Украине или вывезенных в Европу, чтобы их вернули на родину.

