Врач назвала опасные последствия чрезмерного употребления арбузов
Гастроэнтеролог Мельникова рекомендовала ограничить арбузы при ряде болезней
Употребление арбузов может быть вредно при ряде хронических заболеваний, в том числе при нарушениях углеводного обмена и повышенном уровне калия, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
О возможных рисках употребления арбузов для некоторых категорий людей рассказала Мельникова «Газете.ру».
Арбуз содержит витамины С, группы B, фолиевую кислоту, бета-каротин и магний, положительно влияющие на иммунитет, когнитивные функции и сердечно-сосудистую систему. Продукт обладает мочегонным эффектом, помогает выводить лишнюю жидкость и токсины, а также улучшает состояние кожи.
Однако специалист предупредила, что при гиперкалиемии употребление арбуза следует ограничить, чтобы не спровоцировать аритмию. В этом случае не рекомендуется превышать норму в 150–200 граммов в сутки.
Кроме того, фруктоза, содержащаяся в арбузе, перерабатывается в печени, поэтому пациентам с заболеваниями печени, включая гепатит и цирроз, следует проявлять осторожность и не превышать допустимые объемы. Глюкоза из арбуза может вызвать резкое повышение сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом и ожирением.
Врач также подчеркнула, что покупка надрезанных или поврежденных арбузов опасна из-за риска размножения патогенных бактерий на сладкой поверхности, что может привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции.
