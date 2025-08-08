Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?2 комментария
Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России
Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ
Власти ФРГ, по данным источников, решили прекратить деятельность ведущих российских медиа в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности.
Немецкое руководство приняло негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ, передает ТАСС.
Источник агентства пояснил, что это решение власти ФРГ мотивировали «прямой угрозой» безопасности страны, которую, по их мнению, представляет работа журналистов из России.
По информации собеседника, немецкие власти сочли целесообразным постепенное «вытеснение» российских СМИ. Такая стратегия, по словам источника, позволяет скрыть от Москвы сам факт принятого решения и избежать симметричных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих в России.
Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали его сотрудникам покинуть страну.
В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть территорию России.
В Германии начались репрессии за трансляцию российских телеканалов.