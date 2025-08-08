Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?2 комментария
БПЛА «Герань-2» поразили штаб и склады дронов ВСУ в Черниговской области
Беспилотники «Герань-2» нанесли удары по пункту управления и складам с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в поселке Красное Черниговской области, сообщило Минобороны.
Расчеты БПЛА «Герань-2» атаковали позиции на территории населенного пункта Красное в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что удар был нанесен по пункту управления и местам хранения беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки объекты ВСУ были выведены из строя.
Ранее Минобороны показало удар ракетой «Искандер» по лагерю вооруженных сил Украины в Черниговской области.
В районе острова Хортица российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных с использованием беспилотников «Герань-2».
Российские военные также нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по тренировочному лагерю вооруженных сил Украины в районе Симоновки в Сумской области.