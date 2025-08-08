Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?2 комментария
Собянин открыл новые дороги и развязку в Новой Москве
Мэр Москвы Собянин открыл движение по развязке у метро «Корниловская»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и дорогам в поселке Мосрентген.
Открытие движения по транспортной развязке и улично-дорожной сети у поселка Мосрентген состоялось при участии мэра Москвы Сергея Собянина, передает РИА «Новости».
Он лично дал старт работе новых объектов, отметив готовность инфраструктуры фразой: «Готов объект?... Тогда поехали».
Новые объекты позволили организовать прямой проезд между Калужским шоссе и станциями метро «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии. По данным столичной мэрии, транспортное обслуживание прилегающих территорий заметно улучшилось, а время в пути по новому маршруту сократилось с 20 до пяти минут.
В рамках реконструкции построили 6,2 километра дорог и три инженерных сооружения, включая путепровод с прямым съездом на Калужское шоссе. Перепробег транспорта снизился на 2,5 километра. Загруженность съезда с внешней стороны МКАД на Калужское шоссе уменьшилась на 10%, а на участке улицы Адмирала Корнилова – на 7%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через МЦД-3 в районе Ленинградского шоссе.