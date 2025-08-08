Пожарные спасли семью с ребенком на пожаре в Луганске

Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей

Политолог Гаспарян: Передачей Зангезурского коридора Пашинян подпишет капитуляцию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подписание этого документа – проявление силовой дипломатии: Баку, как победитель, диктует условия Еревану. Судя по всему, основное внимание в меморандуме будет уделено передаче Зангезурского коридора, что прямо противоречит интересам армянского народа. Однако для Никола Пашиняна эти факторы, судя по всему, не являются приоритетными», – заявил эксперт.

«Нетрудно представить реакцию жителей этих территорий после тридцатилетнего конфликта с Азербайджаном. При этом Пашинян готов уступить Зангезурский коридор без референдума и даже без элементарного учета общественного мнения», – добавил он.

Гаспарян также высказал предположение о возможных скрытых мотивах премьер-министра: «У меня есть серьезные основания полагать, что Запад гарантировал Пашиняну и его семье безопасность и финансовую стабильность после ухода с поста. В этой связи местным правоохранительным органам стоило бы проверить его действия на предмет государственной измены».

Эксперт обратил внимание на то, что подготовка документа о контроле над коридором велась долгое время, хотя сам Пашинян отрицал это: «Это еще одно доказательство его намеренного введения общества в заблуждение. Кстати, ранее он уже пытался изменить устав Армянской апостольской церкви, которой более 1500 лет. Так что пренебрежение историческими интересами народа для него не ново».

По словам политолога, Трамп и Алиев урегулируют конфликт на условиях Азербайджана, а Пашинян соглашается на все. «Американский лидер стремится закрепить за собой имидж «миротворца», особенно на фоне отсутствия прогресса по Украине и Ближнему Востоку. А в Закавказье ему проще удовлетворить требования Баку», – считает эксперт.

Гаспарян также напомнил, что Пашинян находится в отпуске с 28 июля по 15 августа: «Это неудивительно – вся его политическая карьера построена на подобных маневрах. Вероятно, западные партнеры обеспечили ему «страховку» на случай обострения ситуации после подписания меморандума, чтобы он мог отступить, если потребуется».

«Как и в прошлых случаях, Пашинян представит этот шаг как «движение к миру», а унизительное соглашение – как «новые возможности». Он и его партия «Гражданский договор» наверняка попытаются оправдать капитуляцию громкими заявлениями о дружбе и процветании – лишь бы сохранить власть», – предположил аналитик.

«Кроме того, подписание меморандума не только ведет к геополитической изоляции Армении, но и угрожает отношениям с Ираном, который категорически против передачи Зангезурского коридора», – подчеркнул он.

В заключение Гаспарян добавил, что по его данным, в конце августа планируются провокационные акции сторонников Пашиняна у российской военной базы в Гюмри. «Это можно расценить как пробный шар перед реализацией меморандума. Похоже, Пашинян сознательно лишает Армению будущего, превращая ее в заложника воинствующих соседей. Фактически он готов «утилизировать» страну, и если он поставит свою подпись в Вашингтоне, то выкрутиться из этого положения Армения уже не сможет», – подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники. По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны Зангезурского коридора может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления затем военной базы США.