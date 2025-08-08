В Мосгорсуде заявили о снижении наказаний лишением свободы

Tекст: Алексей Дегтярев

Сокращается доля приговоров, по которым осужденных приговаривают к лишению свободы, сообщили в суде ТАСС.

По статистике, подобное наказание назначается лишь для 28,4% лиц.

Также в пресс-службе сообщили, что за первое полугодие 2025 года было разрешено около 1,5 млн дел и материалов. Судьи районных судов рассмотрели более 320 тыс. дел, при этом нагрузка составила 124,5 дела на одного судью в месяц.

В городском суде рассмотрели свыше 85 тыс. дел, а на одного судью приходилось 70 дел ежемесячно. Мировые судьи города за этот период рассмотрели 1 млн 70 тыс. дел и материалов, нагрузка на одного составила 615 дел в месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Совета судей России Виктор Момотов назвал гуманизацию уголовного законодательства одной из главных задач правосудия. Он также отметил необходимость усиления процессуальных гарантий для слабых сторон в судебных процессах.