Медведчук назвал Зеленского политическим «кидалой»

Глава «Другой Украины» Медведчук обвинил Зеленского в безответственности

Tекст: Вера Басилая

Медведчук заявил, что у Зеленского отсутствует план по мирному урегулированию конфликта, а также понимание сути компромисса и политической ответственности, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский умеет только красиво обещать, но не способен выполнить ни одно свое обещание. «У него психология кидалы – обещать он может красиво, дать что-либо совершенно неспособен», – написал он в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Он отметил, что Зеленский обещал мир, однако на Украине продолжается война; обещал борьбу с коррупцией, но сам ее возглавил; обещал достаток, а страна, по словам Медведчука, стала самой бедной в Европе и не может существовать без внешней поддержки.

Политик выразил мнение, что Зеленский не способен вывести Украину из войны, поскольку не готов брать на себя ответственность за происходящее. По его словам, Зеленский использует войну для ухода от ответственности перед страной и считает, что конфликт позволяет ему не выполнять данные обещания.

Ранее Медведчук сообщил, что НАБУ и САП уже собирают материалы для будущего народного трибунала над Владимиром Зеленским.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Зеленский опасается раскрытия антикоррупционными органами серьезных преступлений, связанных с ним и его окружением.

Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58% по итогам июльского опроса Киевского международного института социологии.