Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Мужчина в Москве погиб, пробив крышу машины после падения с высоты
В столице молодой человек скончался после падения на припаркованный автомобиль с большой высоты, сообщил представитель экстренных служб города в пятницу.
Инцидент произошел на улице Амурская, дом 2, корпус 2, сказал собеседник РИА «Новости».
Молодой мужчина утром в пятницу упал с 27-го этажа жилого дома на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения он погиб, у машины оказалась пробита крыша.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая личность погибшего и обстоятельства случившегося.
В декабре 2023 года мужчина в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-го этажа многоквартирного дома в Челябинске, он погиб.
В феврале 2022 года житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.