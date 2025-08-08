Мужчина в Москве погиб, пробив крышу машины после падения с высоты

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Амурская, дом 2, корпус 2, сказал собеседник РИА «Новости».

Молодой мужчина утром в пятницу упал с 27-го этажа жилого дома на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения он погиб, у машины оказалась пробита крыша.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая личность погибшего и обстоятельства случившегося.

В декабре 2023 года мужчина в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-го этажа многоквартирного дома в Челябинске, он погиб.

В феврале 2022 года житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.