Российские бойцы взяли в плен наемника ВСУ из Вьетнама

Политолог Шеслер объяснила, как Киев и Варшава и попытаются помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«ГУР и СБУ являются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

«Сейчас же Запад расценивает «Орешник» как серьезную угрозу для своих интересов. Так называемая партия войны в ЕС хочет видеть Россию обезоруженной, ослабленной из-за украинского кризиса. Рост безопасности Союзного государства в планы противников никак не вписывается», – подчеркнула спикер.

Именно поэтому аналитик связала готовящееся в Варшаве мероприятие с участием ГУР, СБУ и польской разведки с отказом России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. «Любой шаг Москвы в этом направлении ведет к росту оборонного потенциала Союзного государства. Потому Запад и Киев пытаются отвечать на них своими деструктивными решениями», – отметила эксперт.

«Киев и Варшава попытаются раскачать общество в Белоруссии, организовать силовые акции, желательно с жертвами, а также будут нагнетать обстановку в соцсетях. Но большая часть белорусов мыслит трезво, понимая, что безопасность их страны во многом строится на военном и политическом сотрудничестве с Россией. Потому у внутреннего протеста крайне мало шансов на успех», – продолжила она.

«Ставка же на эмигрантские группы может привести лишь к организации скромных пикетов у посольств Белоруссии и маршей с флагами в ряде стран Европы. Их будут представлять как истинное лицо белорусского общества, что, конечно, выглядит несколько комично. И, очевидно, что никаких последствий эти выступления иметь не могут», – детализировала эксперт.

«Я даже допускаю, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией запланируют совсем экстремальные варианты – например, диверсии против гражданских и, по возможности, военных объектов. Но это лишь усилит убеждение белорусов в необходимости укрепления совместного с Россией контура безопасности», – заключила Шеслер.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в белорусской оппозиции сообщило о планах СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки воспрепятствование размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Отмечатся, что в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также марша по центральным улицам города.

Сообщение появилось вскоре после заявления Москвы о том, что Россия «более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин рассказал СМИ о скором размещении «Орешника» в Белоруссии. «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций, и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – сказал Путин.