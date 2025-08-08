Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Столкновение двух автобусов заблокировало проезд в Москве
Авария с двумя автобусами на Библиотечном проезде привела к временной остановке движения по двум полосам, сообщил источник в оперативных службах города.
Дорожное происшествие с участием двух автобусов произошло утром на Библиотечном проезде около 07.51 мск у дома 2А, строение 1, сообщил собеседник ТАСС.
Там столкнулись автобусы маршрутов 483 и е41. В результате ДТП движение по двум полосам временно перекрыли.
В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что после столкновения один из пассажиров автобуса е41 получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
