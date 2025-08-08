Столкновение двух автобусов заблокировало проезд в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Дорожное происшествие с участием двух автобусов произошло утром на Библиотечном проезде около 07.51 мск у дома 2А, строение 1, сообщил собеседник ТАСС.

Там столкнулись автобусы маршрутов 483 и е41. В результате ДТП движение по двум полосам временно перекрыли.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что после столкновения один из пассажиров автобуса е41 получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два такси столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда в Москве, после чего одна из машин перевернулась и сбила двоих пешеходов.

До этого водитель такси врезался в жилой дом в Новой Москве, тогда пострадали два человека.

Еще раньше в Подмосковье грузовик сбил насмерть двух водителей и девятилетнюю девочку.