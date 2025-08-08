Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».10 комментариев
Россиянина осудили за попытку отправить приклад АК в США
Жителя Москвы приговорили к полутора годам колонии за попытку переслать металлический приклад АК-74С в США через тайваньского посредника, чтобы обойти санкции.
Суд в Москве приговорил россиянина к одному году и шести месяцам колонии общего режима за попытку отправить в США приклад от автомата Калашникова, передает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, осужденный испытывал серьезные финансовые трудности и отправлял различные международные посылки за вознаграждение. На тематическом интернет-форуме к нему обратился иностранец с просьбой отправить приклад АК-74С, и они решили воспользоваться услугами посредника из Тайваня, чтобы обойти таможенные ограничения и санкции.
Сотрудники российских спецслужб обнаружили посылку с металлическим рамочным прикладом, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК о попытке перемещения вооружения через границу Евразийского экономического союза. Россиянин полностью признал свою вину, раскаялся и сообщил, что не собирается совершать подобные нарушения в будущем. В ходе обыска он добровольно выдал большое количество неосновных частей оружия, которые затем передал для нужд СВО.
При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый страдает рядом заболеваний, на его иждивении находятся трое малолетних детей и супруга с проблемами здоровья. Приговор составил полтора года колонии общего режима, что ниже низшего предела наказания по этой статье. Сам приклад решено передать управлению организации тылового обеспечения московского ГУ МВД для дальнейшего распоряжения.
