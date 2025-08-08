В Китае назвали встречу Путина и Трампа способом закончить конфликт на Украине

Эксперт Гоу Лиу: Встреча Путина и Трампа поможет урегулировать конфликт на Украине

Tекст: Вера Басилая

Эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Гоу Лиу считает, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут создать условия для урегулирования на Украине. Специалист отметил, что возможно возникновение реального процесса урегулирования, если США откажутся от подхода гегемонии, передает ТАСС.

Гоу Лиу подчеркнул, что если Трамп решит заключить быстрое соглашение за счет интересов Киева, это способно вызвать дестабилизацию европейской системы безопасности. По его словам, такой сценарий может привести к коллапсу европейской архитектуры безопасности.

«В краткосрочной перспективе они могут привести к тактическому прекращению огня, однако достижение долгосрочного мира по-прежнему зависит от отказа США от гегемонистской логики и мышления в категориях холодной войны», – заявил эксперт.

Среди ключевых тем будущих переговоров он выделил вопросы прекращения огня, безопасности, расширения НАТО на Восток и роста военных расходов.

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Президент России Владимир Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом.

Дипломат Константин Долгов описал правила подготовки встреч президентов России и США.