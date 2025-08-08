Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».10 комментариев
Марочко сообщил о ночной ротации ВСУ у Нововодяного в ЛНР
Вооруженные силы Украины в темное время суток малыми группами проводят ротацию на стратегических высотах у Нововодяного, используя для контроля обстановки беспилотники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют ротацию на позициях у Нововодяного в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинские военнослужащие перемещаются в основном в вечерние и ночные часы малыми группами по три-пять человек. Свежие силы противника, как отметил эксперт, прибывают на передовые позиции заранее, обычно ранним утром. Марочко также уточнил, что контроль над ротацией осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что территория ЛНР освобождена на 99%. Военный аналитик отметил, что темпы освобождения ЛНР от украинских войск остаются высокими. Представитель сил ЛНР Андрей Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ на этом направлении.