ВС России сбили беспилотник ВСУ «Валькирия» из пулемета
Российские военные остановили попытку воздушной разведки ВСУ, уничтожив разведывательный дрон типа «Валькирия» около границы Белгородской области обычным пулеметом, рассказали в российских силовых структурах.
Российские военные сбили украинский разведывательный беспилотник «Валькирия» на границе Белгородской области, передает ТАСС. Источник агентства в силовых структурах сообщил: «Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА «Валькирия». Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета».
Дрон «Валькирия» способен преодолевать дистанцию до 30 км, его крейсерская скорость составляет 60 км/ч. Аппарат отличается устойчивостью к радиоэлектронному подавлению и физическим повреждениям, а также способен совершать посадку даже в сложных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы российского отряда «Северяне» уничтожили группу женщин-операторов беспилотников ВСУ в Сумской области. Командир российской армии с позывным Сава уничтожил более пятидесяти беспилотников ВСУ, включая крупные аппараты и корректировщика огня, и был награжден медалью Суворова.