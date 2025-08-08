  • Новость часаМинюст США объявил за помощь в поимке Мадуро вознаграждение в 50 млн долларов
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Семен Гринько стал новым президентом ЮГК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Менеджмент крупнейшего золотодобывающего предприятия России «Южуралзолото» сменился на фоне передачи акций компании в собственность государства, теперь его президентом стал Семен Гринько.

    Запись о смене руководства была внесена в государственный реестр ЕГРЮЛ 7 августа, передает ТАСС.

    Ранее, 11 июля, Советский районный суд Челябинска в закрытом заседании удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении акций «Южуралзолота», принадлежавших экс-владельцу Константину Струкову, в доход государства.

    По данным источника в Генпрокуратуре, в иске отмечалось, что Струков с 2000 года был депутатом заксобрания Челябинской области, а с 2017 года – заместителем председателя, и нарушил запрет на ведение предпринимательской деятельности. Струков завладел имуществом компании, создав ПАО «ЮГК», через процедуру банкротства.

    После решения суда Струков был отстранен от должности президента ЮГК, затем исполняющей обязанности стала Лариса Ивлева. Компания остается одним из крупнейших золотодобытчиков в России, ее активы расположены в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

    Ранее в рамках иска Генпрокуратуры к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову главным межрегиональным управлением ФССП были арестованы более 3,9 млрд рублей.

    До этого ЮГК полностью перешла в собственность Росимущества. Доли в шести компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность государства.

    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    @ Thomas Koeh ler/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов, сообщил министр энергетики США Крис Райт.

    По словам Райта, диалог с Индией по этому вопросу сейчас находится на ранней стадии, передает ТАСС. «Самым крупным источником импорта нефти и газа в Европу была Россия. Соединенные Штаты заменяют обе эти позиции для Европы вместо России. Мы ведем переговоры о тех же вещах со странами Азии, диалог с Индией находится на ранней стадии», – заявил Райт в интервью телеканалу Fox Business.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом.

    Издание The New York Times писало, что введение высоких пошлин на импорт товаров из Индии может негативно сказаться на отношениях между США и Индией.

    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с продолжающейся антироссийской кампанией в итальянских СМИ и «непропорциональной реакцией» Рима на позицию Москвы.

    В заявлении МИД РФ говорится, что Москва не принимает некоторые «одиозные высказывания» представителей итальянских властей в адрес России, передает ТАСС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что публикации в СМИ, фейки и недостоверные статьи, включая материалы корреспондентов московских изданий, а также поддерживаемая властями русофобия способствуют ухудшению отношений между странами. В министерстве подчеркнули, что именно в такой атмосфере стало возможным недавнее решение об отмене выступления Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.

    В МИД РФ добавили, что подобный курс на формирование образа врага из России «ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии».

    Ранее российский посол в Италии Алексей Парамонов сообщил, что среди жителей Италии преобладают миролюбивые настроения и ожидания скорого восстановления связей с Россией.

    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ

    Индийские НПЗ остановили покупки российской нефти из-за пошлин США

    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на индийский импорт.

    Как сообщает Bloomberg, индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на импорт из Индии. Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок сырья из России не поступало.

    Правительство Нарендры Моди выступает против введенных Соединенными Штатами тарифов и продолжает сопротивляться инициативам Белого дома.

    Несмотря на это, индийские НПЗ приняли решение временно отказаться от новых контрактов на закупку российской нефти на фоне угрозы экономических потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов. Мировые цены на нефть выросли на 1% после пяти торговых сессий снижения. США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски

    Президент ОАЭ на русском языке рассказал о встрече с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве разместил на своей странице в соцсетях запись на русском языке о стремлении укреплять международное сотрудничество ради мира и стабильности.

    Президент ОАЭ в своем аккаунте в соцсетях прокомментировал встречу с Путиным на русском языке. По словам президента, стороны обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и рассмотрели варианты дальнейшего развития сотрудничества ради интересов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Шейх Мухаммед отметил, что ОАЭ намерены и дальше укреплять международное сотрудничество, чтобы преодолевать глобальные вызовы. По его словам, страна стремится к достижению мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровне. Президент подчеркнул, что эти усилия направлены на благо всех государств и народов.

    Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна закрепили подписями два новых соглашения, охватывающих сотрудничество в инвестиционной и транспортной сферах.

    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи

    Депутат Вассерман заявил, что сожалеет о холостой жизни

    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман признался, что считает отсутствие семьи в своей жизни серьезной ошибкой, отметив отсутствие плюсов в холостой жизни.

    Вассерман рассказал Mash, что отсутствие жены считает одной из своих главных ошибок, передает «Лента.ру». Публицист заявил, что не видит преимуществ в холостой жизни по сравнению с семейной и не планирует отмечать День холостяка, который приходится на 7 августа.

    Публицист напомнил, что еще в юности дал обет целомудрия, о чем теперь жалеет, как и о пожизненном отказе от секса. Вассерман поделился, что причиной такого поступка стала одноклассница Лена, в которую он влюбился в школьные годы и которая осталась для него первой и последней любовью.

    Ранее Вассерман объяснял, почему стал реже носить жилетку с карманами, которая долгое время была его отличительной чертой. Депутат отметил, что теперь меньше гуляет и не берет много вещей с собой.

    Ранее Вассерман объяснил, с какими проблемами ему помог психолог, а также заявил, что не видит причин возражать против Дня святого Валентина.

    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный банковский перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибочный банковский перевод почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) лишил украинских военных в Сумской области необходимых комплектующих для дронов и стал поводом для расследования о мошенничестве.

    Ошибочный банковский перевод сорвал важную военную поставку, сообщает РИА «Новости».

    Украинская воинская часть 5 июня перечислила 10074900 гривен (242 тыс. долларов) компании «КБ АТЕЙ» по контракту на закупку комплектующих для беспилотников, но почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) по ошибке отправили фирме «АТЕЙ Технолоджи». Директор второй компании Егор Голявко получил деньги, но не вернул их, проигнорировав просьбы о возврате со стороны партнера Виталия Подвиженко.

    Голявко заявил, что не получал средств, но уже 5 июня вывел всю сумму на свои счета. В результате деятельность компании «КБ АТЕЙ» была остановлена, а поставки дронов для ВСУ в Сумской области сорваны, что поставило под угрозу безопасность украинских военных.

    Полиция Киевской области 13 июня возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и арестовала денежные средства на счетах Голявко. Суд также предоставил правоохранителям доступ к банковской информации и документам компаний, связанных с этим инцидентом.

    Этот случай выявил уязвимости в системе военных закупок на Украине: даже незначительная ошибка и отказ вернуть деньги способны полностью парализовать поставки важных комплектующих для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась комментировать сообщения о возможном участии в «коалиции дронов» для ВСУ. Британия заявила о планах поставить на Украину сотни тысяч ударных беспилотников. Украина планирует увеличить число атак с применением беспилотников по территории России.

    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на рынке в Сириусе, увеличилось до десяти человек, число пострадавших продолжают уточнять, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

    О гибели десяти человек сообщил следователь на заседании суда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Одну из подозреваемых, 71-летнюю жительницу Сочи, арестовали на месяц и 30 суток. Также арестована 30-летняя подозреваемая.

    Ранее полиция задержала двух жительниц Краснодарского края, продававших на рынке «Казачий» под видом «домашнего вина» и «чачи» самодельный алкоголь.

    После употребления напитков пять человек были госпитализированы, один из них скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.

    В соседнем Геленджике выявили факт незаконной торговли самодельным алкоголем уроженцем Абхазии. Полиция изъяла 161 литр вина, чачи и коньяка, продукция направлена на экспертизу для определения последующих действий правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две женщины в Челябинской области скончались после употребления самодельного алкоголя. Алкоголь был приобретен на рынке Краснодарского края.

    До этого в среду двух жительниц Кубани арестовали по подозрению в изготовлении алкоголя, от которого отравились люди.

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог Данилин: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Николом Пашиняном интересов своей страны и ее народа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее сообщалось о подготовке подписания в Белом доме армяно-азербайджанского соглашения о взаимопонимании.

    «Действия Пашиняна очень похожи на окончательную сдачу интересов Армении и ее народа в обмен на личные гарантии себе и своей семье. Политику могли пообещать, что после прекращения деятельности на посту премьера он сможет без проблем уехать в США или одну из стран ЕС», – допустил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Аналитик предположил, что в документе, среди прочего, будет оговорено решение спора по Зангезурскому коридору. Причем в соглашении даже может участвовать некая американская фирма, аффилированная с кем-то из команды Трампа. «При таком сценарии от Армении будет отторгнута еще часть территории, а Азербайджан получит прямое сообщение с Турцией и Нахичеванью», – допустил он.

    На этом фоне аналитик не исключил, что у армянского премьера есть и финансовые интересы в будущих совместных проектах с Баку. «Армения же в итоге может быть отрезана от своих партнеров, например, от Ирана, и станет еще более открыта для противников», – указал спикер.

    Собеседник напомнил, что ранее официальный Ереван опровергал намерение заключить соглашение с Баку и клеймил всех, кто предполагал такое развитие событий. «А сейчас все, по сути, поставлены перед фактом будущего подписания меморандума. Судя по всему, они готовили этот документ довольно долго, не меньше года», – предположил политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

    По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В статье оговаривается, что политики могу подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения, что даст Трампу повод говорить о своей причастности к дипломатическому урегулированию ситуации в регионе.

    Издание Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома также сообщает, что Алиев и Пашинян в пятницу прибудут на встречу с Трампом.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления здесь военной базы США.

    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей

    Политолог Гаспарян: Передачей Зангезурского коридора Пашинян подпишет капитуляцию

    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    @ Alexander Kryazhev/RIA Novosti/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер Армении Никол Пашинян своим решением подписать меморандум с Азербайджаном, куда войдет передача Зангезурского коридора, ставит под удар будущее страны. Это можно расценивать как предательство Армении и ее народа, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что меморандум между Ереваном и Баку может быть подписан в Белом доме уже в ближайшую пятницу.

    «Подписание этого документа – проявление силовой дипломатии: Баку, как победитель, диктует условия Еревану. Судя по всему, основное внимание в меморандуме будет уделено передаче Зангезурского коридора, что прямо противоречит интересам армянского народа. Однако для Никола Пашиняна эти факторы, судя по всему, не являются приоритетными», – заявил эксперт.

    «Нетрудно представить реакцию жителей этих территорий после тридцатилетнего конфликта с Азербайджаном. При этом Пашинян готов уступить Зангезурский коридор без референдума и даже без элементарного учета общественного мнения», – добавил он.

    Гаспарян также высказал предположение о возможных скрытых мотивах премьер-министра: «У меня есть серьезные основания полагать, что Запад гарантировал Пашиняну и его семье безопасность и финансовую стабильность после ухода с поста. В этой связи местным правоохранительным органам стоило бы проверить его действия на предмет государственной измены».

    Эксперт обратил внимание на то, что подготовка документа о контроле над коридором велась долгое время, хотя сам Пашинян отрицал это: «Это еще одно доказательство его намеренного введения общества в заблуждение. Кстати, ранее он уже пытался изменить устав Армянской апостольской церкви, которой более 1500 лет. Так что пренебрежение историческими интересами народа для него не ново».

    По словам политолога, Трамп и Алиев урегулируют конфликт на условиях Азербайджана, а Пашинян соглашается на все. «Американский лидер стремится закрепить за собой имидж «миротворца», особенно на фоне отсутствия прогресса по Украине и Ближнему Востоку. А в Закавказье ему проще удовлетворить требования Баку», – считает эксперт.

    Гаспарян также напомнил, что Пашинян находится в отпуске с 28 июля по 15 августа: «Это неудивительно – вся его политическая карьера построена на подобных маневрах. Вероятно, западные партнеры обеспечили ему «страховку» на случай обострения ситуации после подписания меморандума, чтобы он мог отступить, если потребуется».

    «Как и в прошлых случаях, Пашинян представит этот шаг как «движение к миру», а унизительное соглашение – как «новые возможности». Он и его партия «Гражданский договор» наверняка попытаются оправдать капитуляцию громкими заявлениями о дружбе и процветании – лишь бы сохранить власть», – предположил аналитик.

    «Кроме того, подписание меморандума не только ведет к геополитической изоляции Армении, но и угрожает отношениям с Ираном, который категорически против передачи Зангезурского коридора», – подчеркнул он.

    В заключение Гаспарян добавил, что по его данным, в конце августа планируются провокационные акции сторонников Пашиняна у российской военной базы в Гюмри. «Это можно расценить как пробный шар перед реализацией меморандума. Похоже, Пашинян сознательно лишает Армению будущего, превращая ее в заложника воинствующих соседей. Фактически он готов «утилизировать» страну, и если он поставит свою подпись в Вашингтоне, то выкрутиться из этого положения Армения уже не сможет», – подчеркнул политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники. По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны Зангезурского коридора может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления затем военной базы США.

    Захарова назвала аморальный поступок Киева

    Представитель МИД Захарова: Отказ Киева принимать пленных ВСУ аморален

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение киевских властей не забирать тысячу украинских военнопленных в рамках обмена с Москвой, назвав его аморальным и чудовищным.

    Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обмена – это «чудовищная история и полная аморальность», подчеркнула Мария Захарова, передает ТАСС. Она отметила, что из-за этого буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий.

    Захарова акцентировала внимание на том, что многие украинские военнопленные сами стремились сдаться российским войскам, чтобы спастись от гибели в окопах или на передовой под давлением командиров. Она добавила, что среди пленных, которых Киев отказывается обменивать, нет ни одного офицера.

    Дипломат также раскритиковала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), заявив: «Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал – ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных».

    Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать ситуацию с отказом Киева забирать военнопленных для того, чтобы потребовать у Запада дополнительную финансовую помощь, прикрываясь судьбой этих солдат. Она отметила, что это становится поводом для новых обращений за средствами.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил в четверг, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.



    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    @ Алексей Павливкер/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Научно-технический центр «Корней» впервые представил комплекс «Дронобус» для транспортировки и запуска беспилотников с оптоволоконным управлением на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

    Разработчик отметил, что «Дронобус» – это роботизированный программно-аппаратный комплекс, созданный для доставки и запуска беспилотных воздушных судов, а также для перевозки грузов весом до 150 кг, передает ТАСС.

    Комплекс состоит из платформы наземного беспилотного устройства и специального программно-аппаратного модуля управления. По данным производителя, платформа способна работать в температурном диапазоне от минус 20 до плюс 40 градусов и рассчитана на всесезонное применение. Масса платформы колеблется от 150 до 250 кг, а грузоподъемность составляет от 30 до 50% от ее массы.

    При максимальной грузоподъемности платформа может перевозить до 150 кг на расстояние до 10 км. Длина оптоволоконного кабеля, обеспечивающего управление, достигает 10 км для наземной платформы и 15 км для беспилотника.

    Форум «Беспилотные системы: технологии будущего» проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково». Ожидается, что в нем примут участие более 300 российских компаний, которые представят новейшие решения в городском хозяйстве, энергетике, торговле и строительстве.

    Во вторник в Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне СВО и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

