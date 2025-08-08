  • Новость часаМинюст США объявил за помощь в поимке Мадуро вознаграждение в 50 млн долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Латышам посоветовали закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    8 августа 2025, 07:00 • Новости дня

    Певица Анна Асти попала на сайт «Миротворец»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская артистка Анна Асти оказалась в списках украинского сайта «Миротворец» за оформление российского гражданства в прошлом году.

    Анна Дзюба, известная как певица Анна Асти, была внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

    По данным ресурса, личные сведения артистки размещены на сайте с октября 2023 года. Поводом для включения стал факт получения российской гражданской принадлежности.

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) разместил персональные данные четырехлетнего гражданина России. Ребенка обвинили в «сознательных нарушениях» при посещении территории России, которую Киев считает своей.

    До этого «Миротворец» разместил информацию о двух других несовершеннолетних россиянах без их согласия.

    7 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный банковский перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибочный банковский перевод почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) лишил украинских военных в Сумской области необходимых комплектующих для дронов и стал поводом для расследования о мошенничестве.

    Ошибочный банковский перевод сорвал важную военную поставку, сообщает РИА «Новости».

    Украинская воинская часть 5 июня перечислила 10074900 гривен (242 тыс. долларов) компании «КБ АТЕЙ» по контракту на закупку комплектующих для беспилотников, но почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) по ошибке отправили фирме «АТЕЙ Технолоджи». Директор второй компании Егор Голявко получил деньги, но не вернул их, проигнорировав просьбы о возврате со стороны партнера Виталия Подвиженко.

    Голявко заявил, что не получал средств, но уже 5 июня вывел всю сумму на свои счета. В результате деятельность компании «КБ АТЕЙ» была остановлена, а поставки дронов для ВСУ в Сумской области сорваны, что поставило под угрозу безопасность украинских военных.

    Полиция Киевской области 13 июня возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и арестовала денежные средства на счетах Голявко. Суд также предоставил правоохранителям доступ к банковской информации и документам компаний, связанных с этим инцидентом.

    Этот случай выявил уязвимости в системе военных закупок на Украине: даже незначительная ошибка и отказ вернуть деньги способны полностью парализовать поставки важных комплектующих для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась комментировать сообщения о возможном участии в «коалиции дронов» для ВСУ. Британия заявила о планах поставить на Украину сотни тысяч ударных беспилотников. Украина планирует увеличить число атак с применением беспилотников по территории России.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Комментарии (11)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова назвала аморальный поступок Киева

    Представитель МИД Захарова: Отказ Киева принимать пленных ВСУ аморален

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение киевских властей не забирать тысячу украинских военнопленных в рамках обмена с Москвой, назвав его аморальным и чудовищным.

    Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обмена – это «чудовищная история и полная аморальность», подчеркнула Мария Захарова, передает ТАСС. Она отметила, что из-за этого буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий.

    Захарова акцентировала внимание на том, что многие украинские военнопленные сами стремились сдаться российским войскам, чтобы спастись от гибели в окопах или на передовой под давлением командиров. Она добавила, что среди пленных, которых Киев отказывается обменивать, нет ни одного офицера.

    Дипломат также раскритиковала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), заявив: «Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал – ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных».

    Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать ситуацию с отказом Киева забирать военнопленных для того, чтобы потребовать у Запада дополнительную финансовую помощь, прикрываясь судьбой этих солдат. Она отметила, что это становится поводом для новых обращений за средствами.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил в четверг, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.



    Комментарии (5)
    7 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Политолог Шеслер объяснила, как Киев и Варшава и попытаются помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад и Киев попытаются раскачать белорусское общество акциями протеста и даже проведением диверсий, чтобы предотвратить размещение «Орешника» в республике. Но это лишь убедит белорусов в необходимости укрепления сотрудничества с Россией, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось о планах СБУ, ГУР и польских спецслужб помешать размещению новой российской ракеты в Белоруссии.

    «ГУР и СБУ являются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    «Сейчас же Запад расценивает «Орешник» как серьезную угрозу для своих интересов. Так называемая партия войны в ЕС хочет видеть Россию обезоруженной, ослабленной из-за украинского кризиса. Рост безопасности Союзного государства в планы противников никак не вписывается», – подчеркнула спикер.

    Именно поэтому аналитик связала готовящееся в Варшаве мероприятие с участием ГУР, СБУ и польской разведки с отказом России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. «Любой шаг Москвы в этом направлении ведет к росту оборонного потенциала Союзного государства. Потому Запад и Киев пытаются отвечать на них своими деструктивными решениями», – отметила эксперт.

    «Киев и Варшава попытаются раскачать общество в Белоруссии, организовать силовые акции, желательно с жертвами, а также будут нагнетать обстановку в соцсетях. Но большая часть белорусов мыслит трезво, понимая, что безопасность их страны во многом строится на военном и политическом сотрудничестве с Россией. Потому у внутреннего протеста крайне мало шансов на успех», – продолжила она.

    «Ставка же на эмигрантские группы может привести лишь к организации скромных пикетов у посольств Белоруссии и маршей с флагами в ряде стран Европы. Их будут представлять как истинное лицо белорусского общества, что, конечно, выглядит несколько комично. И, очевидно, что никаких последствий эти выступления иметь не могут», – детализировала эксперт.

    «Я даже допускаю, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией запланируют совсем экстремальные варианты – например, диверсии против гражданских и, по возможности, военных объектов. Но это лишь усилит убеждение белорусов в необходимости укрепления совместного с Россией контура безопасности», – заключила Шеслер.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в белорусской оппозиции сообщило о планах СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки воспрепятствование размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Отмечатся, что в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также марша по центральным улицам города.

    Сообщение появилось вскоре после заявления Москвы о том, что Россия «более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин рассказал СМИ о скором размещении «Орешника» в Белоруссии. «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций, и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – сказал Путин.

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 11:51 • Новости дня
    Глава НБУ объяснил необходимость переименования копейки

    Глава НБУ Пышный: Переименование копейки необходимо для разрыва связи с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги тем, что название этой монеты связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.

    «Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное – в голове. [Копейка] объединяет нас с ней (Москвой), Минском и Тирасполем», – заявил он «РБК-Украина».

    Пышный отметил, что копейка как разменная фракция национальной валюты сохраняется только в этих странах. Он пожаловался, что Верховная рада не приняла закон о замене копеек на новую монету шаги и поэтому Нацбанк вынужден ежегодно чеканить новые партии.

    По его словам, сейчас в обращении на Украине находится 1,4 млрд монет номиналом 50 копеек и в этом году планируется отчеканить еще 20 млн таких монет. Пышный добавил, что все монеты в 50 копеек сразу изымать не будут – они останутся в обороте наравне с шагами, передает ТАСС.

    Ранее Нацбанк Украины сообщил о планах чеканить «шаги» вместо копеек и направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.

    Комментарии (11)
    7 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области

    Майор Смолкотин подорвал себя и бойцов ВСУ при обороне Курской области

    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    @ vk.com/typical_rilsk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский майор Юрий Смолкотин погиб в прошлом году при отражении атаки украинских сил, подорвав себя гранатой вместе с подошедшими противниками.

    О героическом поступке майора Юрия Смолкотова сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли», передает «Российская газета». Смолкотин руководил погранзаставой на участке границы между Россией и Грузией, но летом прошлого года был направлен в командировку в Курскую область для усиления обороны.

    5 августа прошлого года, за сутки до вторжения украинских подразделений, майор вместе с подчиненными вступил в бой с численно превосходящим противником. В ходе сражения Смолкотин получил два ранения.

    Несмотря на тяжелое состояние, он приказал бойцам отойти, чтобы сохранить их жизни, а сам остался прикрывать отход. Когда украинские военные приблизились к нему, майор привел в действие гранату и уничтожил себя вместе с несколькими бойцами ВСУ.

    Ранее в Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    В июне президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ассоциация футбола Иордании заявила, что игра с российской сборной состоится, несмотря на требование украинской ассоциации футбола (УАФ) отменить встречу.

    В иорданской ассоциации заявили, что матч пройдет по графику, передает ТАСС.

    Встреча между сборными намечена на 4 сентября, место проведения в России будет определено позже.

    До этого УАФ направила обращение в Международную федерацию футбола, Азиатскую конфедерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций и Ассоциацию футбола Иордании с требованием не проводить матч с российской командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сборная запланировала матч против команды Иордании на своем поле 4 сентября.

    Кроме того, российская команда проведет товарищеский матч против Катара 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

    До этого сборная России по футболу одержала победу над сборной Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.

    Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты

    Handelsblatt: Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты

    Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выплаты украинским беженцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, уменьшат до уровня пособий для просителей убежища, пишет газета Handelsblatt.

    Как сообщает Handelsblatt, украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля этого года, не будут получать гражданские пособия «бюргергельда», а перейдут на выплаты для просителей убежища, передает ТАСС. Законопроект представила министр труда ФРГ Бербель Бас, чтобы реализовать новые правила, закрепленные в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ.

    В настоящее время в Германию ежемесячно прибывает примерно 12 тыс. украинцев, с чем, по данным газеты, власти справляются. Проблема касается тех, кто приехал после 1 апреля, но до вступления закона в силу. Для них предусмотрят переходный период до мая 2026 года, в течение которого выплаты по прежним правилам сохранятся, уточняет издание.

    Для беженцев, въехавших до 1 апреля, изменений не будет. То же правило остается для украинцев, приехавших как квалифицированные рабочие или студенты. Министерство труда ожидает, что реформа позволит правительству сэкономить почти 1,2 млрд евро в 2025 году и около 350 млн евро в 2027 году, однако федеральные земли и муниципалитеты могут понести дополнительные расходы в 1,4 млрд и 400 млн евро соответственно. Власти намерены избавить регионы от этих расходов.

    Сейчас украинцы получают пособия «бюргергельда» – вид помощи, предназначенный для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы. Это пособие выше базовой помощи беженцам на 103 евро и дает больше прав: посещение языковых курсов, доступ к рынку труда, консультациям, медицинским услугам и страхованию. После реформы украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, получат только базовое пособие для просителей убежища.

    В июле в Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В мае большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что отношение немцев к украинцам радикально поменялось.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Мирошник высказался об отказе Киева обменять тысячу пленных

    Мирошник: Киев пытается выменять наемников, ему не нужны простые солдаты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с обменом пленных украинских военных.

    Он заявил, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.

    «На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а «пушечное мясо», что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным, как в плену, так и в виде останков на поле боя. Эта категория для режима Зеленского – расходный материал. Странно, что знание этого факта на «маленьких украинцев» никак не влияет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Накануне помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил о затруднениях с проведением нового обмена пленными из-за позиции Киева, который отказался от 1 тысячи своих пленных.

    Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Источник сообщил об отсутствии офицеров среди необменянных ВСУ пленных

    Среди пленных, которых отказался обменивать Киев, не оказалось офицеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил источник в военно-дипломатических кругах.

    Среди одной тысячи пленных, которых Киев отказался включать в списки для обмена, нет ни одного офицера, передает ТАСС. Источник агентства в военно-дипломатических кругах сообщил, что примерно 70% из них – это солдаты, рядовые и матросы, а более 140 человек – мобилизованные.

    Ранее руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский отмечал, что из-за отказа Киева от одной тысячи пленных процесс второго этапа обмена шел крайне сложно, а третий этап до сих пор не стартовал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев исключил 1 тыс. военнослужащих ВСУ из списков для обмена. Позднее Владимир Мединский подтвердил отказ киевских властей от обмена 1 тыс. своих военнопленных.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 18:20 • Новости дня
    Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта

    Суд приговорил Дарью Кулик к 18 годам за теракт для СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет лишения свободы Дарье Кулик из Запорожья, признав ее виновной в подготовке теракта и сотрудничестве с СБУ.

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожья Дарью Кулик виновной в содействии украинским спецслужбам и подготовке террористического акта, передает ТАСС. Женщина получила 18 лет лишения свободы за попытку совершения теракта в здании УФСБ в Мелитополе.

    По данным суда, в конце июля 2023 года с Кулик через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он предложил Кулик собирать и пересылать СБУ информацию о размещении российских военных в Мелитополе.

    В суде отметили, что сообщение от украинских спецслужб стало основанием для обвинения Кулик в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР по подозрению в передаче информации о размещении российских военных украинским спецслужбам.

    В Камчатском крае суд признал виновным мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб, и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

    В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины для подготовки диверсий против государственных объектов.

    Комментарии (0)
    Главное
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    Захарова назвала аморальный поступок Киева
    СМИ: Украина согласилась на инициативу Москвы по перемирию в небе
    В России предложили ввести детские сим-карты
    Названа дата начала мощной магнитной бури
    Китайский клуб КХЛ стал «Драконом» вместо «Красной звезды»
    В Сочи оштрафовали 11 нудистов

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации