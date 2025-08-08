Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
Очереди автотранспорта на Крымском мосту ликвидированы
Как сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в течение часа очередей из транспортных средств нет.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», – сказано в посте по состоянию на 5.00.
Об этом же сообщалось в 4.00 утра.
Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту в 7 августа утром перекрыли. После 10.00 перед мостом образовалась очередь из 3,5 тыс. автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани превышала 900 машин. В среду очередь удалось полностью устранить.