Очередную партию гусеничных дронов «Депеша» поставили в российскую армию
Новая партия роботизированных комплексов «Депеша» поставлена Армии России холдингом «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», – приводит ТАСС заявление госкорпорации.
Напомним, что в начале мая партию «Депеш» уже поставляли в российские войска.
Комплексы изготавливаются из легких и прочных материалов, управляются пультом. Платформу можно оснащать проводной оптоволоконной линией связи при сохранении основных технические характеристик.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боекомплект противотанкового комплекса «Корнет» увеличен вчетверо за счет внедрения кассеты с четырьмя новыми ракетами 9М134 «Булат», что расширило перечень типовых целей.