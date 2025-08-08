Суд приговорил агента СБУ к 20 годам за подготовку покушения на генерала ВКС

Tекст: Ирма Каплан

Суд постановил, 41-летний безработный гражданин Украины Виктор Кучер виновен в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Из материалов следует, что в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС России.

Тот следил за генералом и искал о нем информацию в интернете, наблюдал, вел видеозаписи и предоставлял куратору. Обвиняемый использовал GPS-трекер, приобрел видеорегистратор и sim-карты, а также получил взрывное устройство массой почти 500 г на базе «С-4» и электродетонатор.

Он совершал поездки по Москве на микроавтобусе, переданном через подставных лиц, и закладывал sim-карты в тайнике. После выполнения заданий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах», – говорится в документах.

Кучер вину не признал и заявил, что намерения совершать теракт на территории Москвы не имел, ни с кем в сговор не вступал, взрывчатые вещества не перевозил.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в 700 тыс. рублей. В силу приговор не вступил, защита намерена его обжаловать.

