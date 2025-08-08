  • Новость часаReuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    8 августа 2025, 02:02 • Новости дня

    Суд приговорил агента СБУ к 20 годам за подготовку покушения на генерала ВКС

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил агента СБУ Виктора Кучера к 20 годам за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России, обвиняемый вину не признал, все доводы суда отрицал.

    Суд постановил, 41-летний безработный гражданин Украины Виктор Кучер виновен в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

    Из материалов следует, что в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС России.

    Тот следил за генералом и искал о нем информацию в интернете, наблюдал, вел видеозаписи и предоставлял куратору. Обвиняемый использовал GPS-трекер, приобрел видеорегистратор и sim-карты, а также получил взрывное устройство массой почти 500 г на базе «С-4» и электродетонатор.

    Он совершал поездки по Москве на микроавтобусе, переданном через подставных лиц, и закладывал sim-карты в тайнике. После выполнения заданий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    «В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах», – говорится в документах.

    Кучер вину не признал и заявил, что намерения совершать теракт на территории Москвы не имел, ни с кем в сговор не вступал, взрывчатые вещества не перевозил.

    Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в 700 тыс. рублей. В силу приговор не вступил, защита намерена его обжаловать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    7 августа 2025, 03:34 • Новости дня
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    7 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сергей Носиковский, офицер ВСУ, сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке, вернуться живым.

    Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что сдался в плен ради обещания, которое он дал своей девушке, передает РИА «Новости».

    По его словам, он хочет вернуться домой к своей семье и любимой девушке, которую очень любит и по которой сильно скучает. Носиковский отметил: «Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым».

    Носиковский родом из Киева, был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военным на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части и попросил убежища в России. Военнослужащие ВСУ заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленные украинские солдаты рассказали, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты на службу.

    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    7 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о планах украинских формирований устроить провокацию в краматорском роддоме, где размещены военные, а внутри находятся пациенты и медики.

    По его словам, Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины под руководством киевских властей планируют инсценировать обстрел или подрыв родильного дома, аналогично событиям в Мариуполе в 2022 году.

    Он отметил: «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше». Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь украинские военные размещались в роддоме, а затем была проведена постановочная атака.

    Кимаковский также сообщил, что украинские войска разместили часть своей группировки непосредственно в здании родильного дома Краматорска. Он уточнил, что среди присутствующих есть как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники, а на первых этажах по-прежнему находятся врачи и пациентки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска покидают города на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра. Они также вывозят и уничтожают архивы. ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления из города.

    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    7 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области

    Майор Смолкотин подорвал себя и бойцов ВСУ при обороне Курской области

    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    @ vk.com/typical_rilsk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский майор Юрий Смолкотин погиб в прошлом году при отражении атаки украинских сил, подорвав себя гранатой вместе с подошедшими противниками.

    О героическом поступке майора Юрия Смолкотова сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли», передает «Российская газета». Смолкотин руководил погранзаставой на участке границы между Россией и Грузией, но летом прошлого года был направлен в командировку в Курскую область для усиления обороны.

    5 августа прошлого года, за сутки до вторжения украинских подразделений, майор вместе с подчиненными вступил в бой с численно превосходящим противником. В ходе сражения Смолкотин получил два ранения.

    Несмотря на тяжелое состояние, он приказал бойцам отойти, чтобы сохранить их жизни, а сам остался прикрывать отход. Когда украинские военные приблизились к нему, майор привел в действие гранату и уничтожил себя вместе с несколькими бойцами ВСУ.

    Ранее в Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    В июне президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    7 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.

    Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    7 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ

    Агент СБУ Кучер осужден в России за покушение на командующего Дальней авиацией РФ

    Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру, который в 2024 году готовил покушение на командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России, сообщается в материалах дела.

    Кучер признан виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки, передает ТАСС.

    Сам 41-летний безработный украинец вину не признал. Он заявляет, что «намерения совершить теракт на территории Москвы не имел, в договоренность ни с кем не вступал, взрывчатые вещества не перевозил».

    Срок наказания составил 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет Кучер проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

    По материалам дела, в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение представителя украинских спецслужб совершить теракт в Москве при помощи взрывчатки против командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России.

    Решение суда в силу пока не вступило, защита осужденного собирается обжаловать приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две жительницы Севастополя получили по 12 лет заключения за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке осенью 2023 года. В Керчи сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.

    7 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

    Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом действительно есть темы для обсуждения в ходе личной встречи.

    Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

    «Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    7 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

    Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту

    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволяют применять комбинированные удары с использованием различных боевых частей, рассказали в Ростехе.

    В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.

    «Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.

    Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.

    7 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области авиационные удары привели к уничтожению нескольких батальонов одной из механизированных бригад противника во время их отступления через три населенных пункта.

    Российские военные применили фугасные авиационные бомбы против нескольких батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Силовики сообщили: «За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника».

    Согласно данным силовых структур, украинские военнослужащие были ликвидированы в момент отступления из разных населенных пунктов региона. Сначала бойцы ВСУ покинули Январское, затем переместились в Новоселовку, а позже оказались в Сосновке, где также попали под удары российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ. ВКС России также нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в этих регионах. Кимаковский сообщил об уничтожении взвода ВСУ в Днепропетровской области ударом ФАБ.

