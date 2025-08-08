Климатолог Карнаухов порекомендовал заранее готовиться к жаре в +45 градусов

Tекст: Ирма Каплан

По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН и специалиста по глобальным экологическим катастрофам Алексея Карнаухова, из года в год он опасается повторения лета 2010 года, только в более выраженной форме.

«То есть не 40-градусная жара, а +45-градусная. Не 1,5 месяца без осадков, а два месяца без осадков. И тогда, конечно, будет очень тяжело в России. И к этому надо быть готовым. То есть нужно делать просеки в лесах, нужно заниматься бывшими торфяными [участками]. Либо убирать торф оттуда, то есть вынимать его и где-то сжигать», – поделился он в эфире радио «Говорит Москва».

Климатолог уточнил, что массовые торфяные и лесные пожары на территории Русской равнины могут быть очень опасны, так как в 2010 году было уровень угарного газа превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК) в семь раз.

«Это примерно всего в семь раз ниже, чем летальная доза. Если этот барьер летального уровня угарного газа будет пройден, то количество погибших может исчисляться миллионами», – предупредил ученый.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха в июле 2025 года по всему миру достигла 16,68 градуса, что на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Кроме того, среднегодовая температура на севере Ладожского озера за последние годы увеличилась на два градуса, а ледовый режим водоема заметно изменился.