Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США

Дипломат Долгов описал правила подготовки встреч президентов России и США

Tекст: Ирма Каплан

«Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – сказал Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он уточнил, что встреча пройдет, скорее всего, по стандартному протоколу. Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы обеих стран.

«Каждое министерство формирует позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера. Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции, фактически выстаивая общий сценарий будущего диалога», – добавил он.

Долгов отметил, что президенты могут скорректировать этот сценарий, как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров.

«Многое зависит от того, как сложится беседа», – резюмировал дипломат.

Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.