Резервный борт с пассажирами вернувшегося в Шереметьево самолета вылетел в Пензу
Пассажиры самолета SSJ-100, сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьеву из-за неисправности топливного фильтра, вылетели в город назначения резервным бортом, указано на онлайн-табло сайта «Аэрофлота».
«Рейс: SU 6545... Авиакомпания «Россия»... Sukhoi SuperJet 100... (Время вылета) по расписанию – 19.45 мск, фактическое – 23.32 мск. Статус – вылетел. (Время прибытия) по расписанию – 21.15 мск, ожидаемое – 01.07 мск», – приводит данные табло РИА «Новости».
Напомним, ранее вечером четверга сообщалось, что пассажиры самолета SSJ-100 сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, доберутся до города назначения на резервном борту.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.