В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе «Кола»

Tекст: Ирма Каплан

«В девятом часу вечера на 22 километре автодороги «Кола» столкнулись рейсовый автобус и фура «Тонар». <...> По вновь поступившей информации, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из них 15-летний подросток, еще четверо – госпитализированы с травмами различной степени тяжести», – сказано в посте.

Ведомство проводит по факту ДТП проверку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе «Кола» в Ленобласти, в котором пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

