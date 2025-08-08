Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».5 комментариев
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе «Кола»
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Кола», среди них – водители транспортных средств и подросток, сообщил Telegram-канал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«В девятом часу вечера на 22 километре автодороги «Кола» столкнулись рейсовый автобус и фура «Тонар». <...> По вновь поступившей информации, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из них 15-летний подросток, еще четверо – госпитализированы с травмами различной степени тяжести», – сказано в посте.
Ведомство проводит по факту ДТП проверку.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе «Кола» в Ленобласти, в котором пострадали шесть человек, среди которых ребенок.