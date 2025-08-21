Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
CNN сообщил о передаче ордена Мужества сотруднице ЦРУ Уиткоффом
Американский спецпосланник Стив Уиткофф вручил российскую награду заместителю директора по цифровым инновациям ЦРУ, чей сын, по заявлению СМИ, погиб на СВО.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал орден Мужества заместителю директора по цифровым инновациям ЦРУ Юлиане Галлиной, чей сын, как заявляется, погиб в спецоперации на Украине, сражаясь на стороне России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN.
Источники CNN заявляют, что медаль была вручена скорбящей семье американца, погибшего в 2024 году в ходе боевых действий.
Ранее телеканал CBS передавал, что что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина. Однако, по данным CNN, сейчас речь идет об ордене Мужества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американского бизнесмена Нэтана Уиткоффа назвали «ходячей катастрофой» из-за череды провальных проектов и неудачных инвестиций.