Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.2 комментария
Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.6 комментариев
Общее число пользователей в MAX превысило 18 млн человек, сообщила компания-разработчик приложения VK.
Тестирование каналов стартовало 14 июля. На сегодня более 300 авторов, среди которых блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства, участвуют в тесте, а их каналы собрали 2 млн подписчиков. Каналы доступны на отдельной витрине сервиса.
В числе наиболее популярных каналов Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, РИА «Новости», РБК, RT на русском, 360.ru и «Мир сегодня с Юрием Подолякой». Газета ВЗГЛЯД также открыла свой информационный канал в MAX. Теперь пользователи смогут получать там свежие новости России и мира, а также эксклюзивные материалы. Перейти на канал и подписаться можно по ссылке.
Самыми активными пользователями МАХ стали жители Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Преобладающее большинство зарегистрированных пользователей используют Android – 73%, iOS выбрали 26%, еще 1% приходится на версию для ПК.
С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений, совершили около 30 млн звонков, в том числе групповых видеозвонков. Средняя длительность голосового звонка составила восемь минут, группового – почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч.
Напомним, пользователи как на iOS, так и на Android высоко оценили приложение MAX в магазинах AppStore и в Google Play, в первом оценка составила 4,4, во втором – 4,6.
Министр иностранных дел России заявил, что любая страна оплачивает расходы своей делегации при зарубежных визитах, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул: «За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что российской делегации пришлось платить за топливо наличными из-за невозможности использовать американскую банковскую систему. Проблема возникла на Аляске, где 15 августа на военной базе прошла встреча президентов России и США.
В переговорах принимали участие Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции после встречи Путин заявил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Также российский президент пригласил Трампа в Москву и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация оценили свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже проявили искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.
На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.
В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.
Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».
Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.
По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.
В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.
Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.
Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».
Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.
Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.
«Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», – сказала она на брифинге, передает ТАСС.
Ливитт также заявила, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.
По ее словам, Вашингтон может помочь в координации и предоставлении других средств обеспечения безопасности европейским союзникам, но прямое военное присутствие не рассматривается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.
Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
«Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».
По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».
Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».
Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».
Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.
«Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.
«Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.
Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.
«Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.
Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.
Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».
После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.
«Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.
Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.
Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.
В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».
Информацию о гибели заслуженной артистки РСФСР подтвердила администрация Нижегородского государственного академического театра кукол, передает ТАСС.
По сообщению местного поискового отряда «Рысь», Шельменкина ушла в лес в Семеновском районе 7 августа и перестала выходить на связь. Волонтеры организовали поиски, которые продолжались несколько дней.
Недавно поисковики обнаружили актрису погибшей. Во вторник состоятся похороны артистки. За свою творческую карьеру Шельменкина служила более пятидесяти лет в театрах Ставрополя и Горького (Нижнего Новгорода), сыграла свыше сорока ролей в спектаклях для детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе деревни Высоково в Ярославской области спасатели ищут женщину с пятью несовершеннолетними, которые ушли в лес.
В Свердловской области подростки, возвращавшиеся с рыбалки у поселка Косой Брод, заблудились, но смогли выйти к дороге с помощью спасателей.
По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», основными причинами исчезновения людей в России становятся проблемы со здоровьем и недооценка опасностей, а не преступные действия.
Мария Захарова резко раскритиковала в своем Telegram-канале слова президента Финляндии Александра Стубба, который на встрече в Вашингтоне сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику Стубба «адом» и выразила сомнение, осознал ли президент Финляндии исторический контекст своих слов.
Захарова напомнила, что Финляндия находилась в состоянии вооруженного конфликта с СССР С 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы, а в годы Второй мировой войны выступила на стороне гитлеровской Германии. По ее словам, финские войска принимали участие в блокаде Ленинграда, которую суд в Петербурге признал преступлением против человечности и геноцидом народов СССР.
Дипломат указала, что финские власти несут ответственность за военные преступления против мирного населения, включая создание концентрационных лагерей в Советской Карелии, где из 50 тыс. человек треть погибла от голода, холода и жестоких условий. Захарова также отметила, что Финляндия признала свою вину на послевоенных процессах в 1946 году.
Напоминая о Московском перемирии 1944 года, Захарова подчеркнула, что Финляндия тогда отказалась от союза с Гитлером и выступила против недавних немецких союзников. По мнению Захаровой, если Стубб хочет следовать примеру 1944 года, ему стоит выступать против «киевского режима» и нынешних западных союзников.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».
Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».
«Учитель и его ученики!.. Какое зрелище! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и мятежной Франции! Де Голль, вернись!» – написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Напомним, во время общей фотосессии в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон тоже отличился на фото. Он нарушил протокол, встав в небрежную позу, убрав руку в карман.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Макрон на встрече в Белом доме предложил обсудить вопрос Украины на четырехсторонней встрече с участием Европы.
До этого французский президент приехал на саммит ЕС с опозданием на полтора часа и в растрепанном виде.
Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в Россию, передает Sputnik.
Отмечается, что причиной стали обвинения в пропаганде этнического сепаратизма.
Аршад Ханкишиев был известным бизнесменом, занимавшимся торговлей овощами и фруктами, ресторатором и учредителем компаний «Фруктдом», «Фрут-Хауз», «Нар Шараб» и «Каспий».
Кроме того, он возглавлял Челябинскую областную социально-правовую общественную организацию «Азербайджан» и региональную национально-культурную автономию азербайджанцев области.
Ранее предводителя азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России. После этого он заявил о возможном роспуске организации.
Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский должен отменить принятые при нем законы, которые дискриминируют и буквально «истребляют» права русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
По словам Лаврова, именно при Зеленском были приняты законы, ограничивающие языковые и образовательные права, доступ к СМИ на русском языке, а также право на свою религию.
Глава российского МИД подчеркнул: «Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить». Он отметил, что западные партнеры считают Зеленского тем, кто должен обеспечивать договоренности с Россией, не затрагивая вопрос дискриминационных законов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности рассматривать любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая двусторонние и трехсторонние встречи.
Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц по Украине должны быть тщательно подготовлены.
Он также отметил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции, то должен выполнять статьи о правах русскоязычного населения. Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.
Украина намерена заключить с США сделку о гарантиях безопасности, предусматривающую закупку американского оружия на 100 млрд долларов, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.
Финансирование этой масштабной сделки планируется за счет европейских средств. Документ с соответствующими предложениями был предоставлен европейским союзникам накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Помимо этого, Киев и Вашингтон могут подписать отдельное соглашение стоимостью 50 млрд долларов, ориентированное на совместное производство беспилотников украинскими компаниями. В тексте документа отмечается желание Украины приобрести не менее десяти зенитных ракетных комплексов Patriot и другое современное вооружение, однако точный перечень техники не уточняется.
Украина заявила, что не согласится ни на какие сделки, предусматривающие территориальные уступки России, поскольку такие уступки, по мнению Киева, создадут «плацдарм для продвижения российских войск». Киев выступает за прекращение огня и требует от России полной компенсации нанесенного ущерба. Предполагается, что компенсация может быть обеспечена за счет замороженных российских суверенных активов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США больше не передают вооружения на Украину, а продают их, получая деньги от Европы.
Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы при увеличении их оборонных расходов.