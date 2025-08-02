Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.0 комментариев
Военный эксперт: Освобождение Великой Новоселки выравнивает фронт в ДНР
Военный эксперт Матвийчук: Освобождение Великой Новоселки дает возможности для маневра
Окончательное освобождение Великой Новоселки выравнивает фронт в ДНР и открывает для российских военных оперативный простор, позволяющий развивать наступление в сторону Запорожской и Днепропетровской областей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об освобождении Великой Новоселки в субботу сообщило Минобороны.
«Благодаря освобождению Великой Новоселки мы выровняли фронт, теперь для нас в Донецкой народной республике (ДНР) открывается оперативный простор в любом направлении, в том числе в сторону Запорожской области. Также мы можем начинать фланговые действия в сторону Краматорска или переносить боевые действия в Днепропетровскую область», – считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
С окончательным освобождением Великой Новоселки закончилась эпопея с Времевским выступом: «Этот выступ был занозой, которая не давала возможности маневрировать нашим войскам, поэтому мы были вынуждены его срезать и это полностью освободило нам руки».
Кроме того, после освобождения Великой Новоселки может посыпаться оборона ВСУ в Гуляйполе и Орехово на запорожской линии фронта: «Дело в том, что тактическая оборона противника прорвана полностью. ВС России переходят к оперативным действиям и развитию успеха, что станет для ВСУ головной болью».
Собеседник напомнил также, что Днепропетровская область на протяжении всего конфликта не являлась прифронтовой зоной, но сегодня, в том числе благодаря освобождению Великой Новоселки, «она превращается в такую зону». «ВСУ придется создавать там новую линию обороны. Но самое главное – им потребуются людские ресурсы для восстановления отражения наступления российских войск», – добавил Матвийчук.
О том, что морпехи и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку, в субботу сообщили в Минобороны. Этот поселок городского типа расположен на границе ДНР и Запорожской области и считался последним крупным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.
Напомним, поселок впервые был освобожден российскими войсками еще в конце января этого года, но там оставалась бригада ВСУ. На этот раз операция окончательно увенчалась успехом благодаря овладению ключевыми высотами. Также были заблокированы пути отхода противника и зачищено более 40 укрепленных точек. По данным Минобороны, противник оставил свою технику, склады и оружие.
Участники штурма отмечают, что первые часы боя были для противника хаотичными, он не мог определить направление атаки. Пока украинские военные пытались сориентироваться, российские бойцы уже заняли значительную часть населенного пункта.
До начала боевых действий в поселке проживало около 6 тыс. человек, а сейчас – около 230 человек. На этой неделе депутаты Народного совета ДНР доставили в поселок гуманитарную помощь, в том числе воду, еду и предметы первой необходимости.