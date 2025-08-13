Пленный Умбаров заявил о нехватке обмундирования для военных ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Украинским военным перед отправкой в зону боевых действий предоставляли лишь те вещи, что оставались на складах, передает ТАСС.

Как рассказал пленный Рашид Умбаров, им сообщили, что оставшееся снаряжение, включая рюкзаки и разгрузочные жилеты, нужно будет приобретать за свой счет.

«Нам даже вещи выдавали – то, что на складе осталось и все. Сказали: «Будете все покупать за свой счет». Сказали – потом привезут часть в расположение и там выдадут. Никто ничего нам не давал – ни рюкзаков, ни вещей.Вообще одно вранье. Вот кому что хватило, тому то и выдали. Не было ни разгрузок, ни подсумков для гранат, ничего такого нам вообще не выдавали», – заявил Умбаров.

Кроме того, по его словам, наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, обеспечиваются всем необходимым, получают лучшее питание и современное обмундирование, включая бронежилеты и каски. В то время как солдатам ВСУ выдавали только оставшуюся форму, вся необходимая экипировка отсутствовала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заменили оружие НАТО автоматами Калашникова перед выходом на боевые позиции.

Бывшие военнослужащие ВСУ служат в составе российской армии, объясняя этот шаг желанием защищать украинский народ и Конституцию.

Около 40-45 бойцов одной роты ВСУ, включая командиров и водителей, покинули часть, что составляет почти треть всего подразделения.

