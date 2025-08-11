Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).10 комментариев
Член Общественной палаты Евгений Машаров считает, что запрет звонков в иностранных мессенджерах возможен только после доработки российского аналога.
Введение полного запрета на звонки через иностранные мессенджеры преждевременно, передает ТАСС. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«Вводить тотальный запрет звонков в иностранных мессенджерах преждевременно по нескольким причинам. Во-первых, нужно масштабировать звонки в национальном мессенджере Max, а также филигранно интегрировать его с «Госуслугами», – заявил он.
Машаров выразил уверенность, что после адаптации этого процесса большинство взрослых россиян перейдет на Max. Эксперт отметил, что практика показывает: мошенники используют не только мессенджеры, а также IP-телефонию, выдавая звонки за обычные городские, например, с кодами Москвы и Петербурга.
По мнению Машарова, предотвратить мошенничество можно не запретами, а профилактикой и повышением информационной грамотности граждан. Он добавил, что связь в мессенджерах во многих регионах качественнее и дешевле сотовой.
Машаров подчеркнул, что сейчас рано судить об эффективности первого пакета антимошеннических законов: мониторинг продолжается, ОП готова обсудить второй пакет мер Минцифры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на платформе MAX стала доступна функция групповых видеозвонков без лимита по числу участников и времени сессии.
Злоумышленники в нескольких регионах выдают себя за сотрудников военкоматов через WhatsApp, чтобы получить коды авторизации к порталу «Госуслуг».
Специалисты предупреждают, что при демонстрации экрана в мессенджерах мошенники могут получить доступ к личным данным и коду подтверждения на портале «Госуслуги».
Мессенджер Telegram предпринял масштабные меры против каналов, уличенных в доксинге пользователей и вымогательстве денег посредством клеветнических публикаций.