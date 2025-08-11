В ОП назвали преждевременным запрет звонков через мессенджеры

Член ОП отметил необходимость развития звонков в российском мессенджере Max

Tекст: Денис Тельманов

Введение полного запрета на звонки через иностранные мессенджеры преждевременно, передает ТАСС. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Вводить тотальный запрет звонков в иностранных мессенджерах преждевременно по нескольким причинам. Во-первых, нужно масштабировать звонки в национальном мессенджере Max, а также филигранно интегрировать его с «Госуслугами», – заявил он.

Машаров выразил уверенность, что после адаптации этого процесса большинство взрослых россиян перейдет на Max. Эксперт отметил, что практика показывает: мошенники используют не только мессенджеры, а также IP-телефонию, выдавая звонки за обычные городские, например, с кодами Москвы и Петербурга.

По мнению Машарова, предотвратить мошенничество можно не запретами, а профилактикой и повышением информационной грамотности граждан. Он добавил, что связь в мессенджерах во многих регионах качественнее и дешевле сотовой.

Машаров подчеркнул, что сейчас рано судить об эффективности первого пакета антимошеннических законов: мониторинг продолжается, ОП готова обсудить второй пакет мер Минцифры.

