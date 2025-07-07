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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным
    Путин сменил главу Минтранса
    Освобождены сумская Бессаловка и Дачное в Днепропетровской области
    Кремль заявил о стремлении сохранить союзнические отношения с Азербайджаном
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    Армия Польши начала операцию на границе с Германией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

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    7 июля 2025, 15:41 • Новости дня

    Белоусов заявил о внедрении опыта СВО в обучение военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил важность интеграции передового опыта применения войск и современной военной техники, полученного в ходе спецоперации на Украине, в систему подготовки военных кадров.

    В ходе заседания экспертного совета по вопросам модернизации военного образования он также обозначил необходимость внедрения системной обратной связи с войсками для повышения эффективности обучения, передает ТАСС.

    Белоусов сообщил, что подготовка специалистов по востребованным современным направлениям, включая ИТ и искусственный интеллект, будет вестись во взаимодействии с гражданским сектором. Это позволит обеспечить вооруженные силы квалифицированными кадрами для решения задач будущего.

    Министр анонсировал запуск масштабного проекта «Военное образование – на службе Отечеству», рассчитанного до 2035 года. Целью инициативы станет комплексная модернизация системы подготовки военных профессионалов и совершенствование образовательных процессов в интересах армии России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать армию, опираясь на опыт СВО.

    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    7 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ

    Политолог Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным

    Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Оправдание КПРФ фигуры Иосифа Сталина создает определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В минувшие выходные съезд КПРФ утвердил новое полное название партии, а также принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

    «Решение КПРФ изменить официальное название партии – правильный и логичный с технологической точки зрения ход. Партия привлекает внимание к теме спойлеров на выборах. Таковым для нее сегодня в первую очередь является партия «Коммунисты России», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Впрочем, по его мнению, изменения вряд ли помогут КПРФ кардинально решить проблему.

    «Что касается осуждения коммунистами доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», многие юристы отмечают: формального значения это не имеет, поскольку КПРФ не является правопреемницей КПСС», – говорит аналитик.

    Он также напомнил, что «длительное время правящая в СССР партия не позволяла создавать Коммунистическую партию в РСФСР, хотя таковые были у всех национальных республик». «Решение по этому вопросу было принято уже на этапе развала Советского Союза», – пояснил собеседник.

    «С исторической точки зрения нынешняя резолюция КПРФ имеет смысл: то, как Хрущев провел кампанию по десталинизации, очень сильно ударило по международному престижу СССР, рассорило страну с Албанией, Югославией, Китаем. На мой взгляд, в признании доклада ошибкой есть рациональное зерно», – считает политолог.

    «Я думаю, в условиях проведения СВО для КПРФ очень важно сделать выбор между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным. Дело в том, что Ленин во время Первой мировой войны занял последовательную позицию по агитации за поражение своей собственной страны, расчленению Российской империи и предоставлению независимости, в частности, Украине», – добавил Минченко.

    «В ходе дискуссии между Лениным и Сталиным в 1922 году последний предлагал предоставить национальным образованиям статус автономий внутри России, а первый – фактически настоял на создании полноценных национальных государств, по границам которых в 1991 году Советский Союз и распался», – уточнил эксперт.

    На этом фоне он напомнил заявление Владимира Путина о том, что «в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». «Таким образом, в позиции по национальному вопросу КПРФ, выбирая между Лениным и Сталиным, выбрала второго, что вполне логично в нынешние дни», – подчеркнул Минченко.

    «Когда говорят, что «под ленинскими знаменами Советский Союз победил Адольфа Гитлера» – это неправда. Потому что Иосифу Сталину пришлось перезагружать идеологию страны во время войны, возвращать то, что недавно было поругаемо как пример империалистической захватнической политики. Именно при нем легализовали снова и Русскую православную церковь, и обратились к традициям Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Багратиона», – указал собеседник.

    «Решение КПРФ по докладу Хрущева – предсказуемо. Хотя если трактовка XX съезда неверна, надо предложить альтернативную версию оценки Сталинской эпохи, современную версию «Краткого курса истории КПСС». Например, ответить на вопросы, правильно или нет арестовали и расстреляли Лаврентия Берию и его сподвижников в 1953 году, надо ли было после смерти Сталина реабилитировать и выпускать из заключения больше миллиона людей или они сидели за дело и должны были сгнить в лагерях», – рассуждает аналитик.

    «При этом радикальное оправдание Компартией фигуры Сталина создает и определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински», – заключил Минченко.

    В минувшие выходные в Подмосковье прошел XIX отчетно-выборный съезд КПРФ. Делегаты обновили состав руководящих органов партии и вновь избрали Геннадия Зюганова председателем ЦК. Также коммунисты внесли ряд изменений в устав.

    Так, в КПРФ появится новый орган – Высший совет. Кроме того, решением съезда было утверждено название «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Прежде партия официально называлась «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

    Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что речь идет, скорее, об уточнении полного официального названия партии. «Это важно, потому что для борьбы с КПРФ на выборах часто используются партии-двойники, которые даже своим названием пытаются максимально повторить название нашей партии. Все делается для того, чтобы избиратель запутался, поставил галочку не в ту графу, и часть голосов КПРФ оказалась украденной», – написал он в своем Telegram-канале.

    На съезде также была принята специальная резолюция, в которой КПРФ назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году. В документе указано, что доклад Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Иосифа Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», передает РИА «Новости».

    Владимир Путин в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну называл «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов, одним из путей атаки на Советский Союз и на Россию». Президент также отмечал, что Сталин был сложной фигурой и «продуктом своей эпохи».

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    6 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку пьяный водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Информационный центр СК России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Саратовской области задержан водитель автомобиля, который подозревается в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в нетрезвом виде, из-за чего погибла несовершеннолетняя, сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

    Там заявили, что Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

    «Предварительно установлено, что 6 июля 2025 года в городе Энгельсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, допустил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девушка», – сказано в сообщении.

    Подозреваемого задержали, место происшествия осмотрели, следователи проводят иные следственные действия для установления обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

    В свою очередь, губернатор Самарской области Роман Бусаргин пообещал семье погибшей в ДТП девочки помощь.

    «Глубочайшие соболезнования родным и близким ребенка. Окажем семье необходимую помощь», – написал он в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что в больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП, им оказывают помощь и лечение, министру здравоохранения поручено взять этот вопрос под личный контроль.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина в Энгельсе выехал на тротуар, где совершил наезд на двух несовершеннолетних и женщину. В результате полученных травм одна из пострадавших, 15-летняя девочка, скончалась на месте. Еще одна женщина 1966 года рождения и один подросток были доставлены в больницу.

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    7 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    Прилепин рассказал, что спасло его при покушении в 2023 году
    Прилепин рассказал, что спасло его при покушении в 2023 году
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Политик и писатель Захар Прилепин, отмечающий 7 июля полувековой юбилей, признался, что дожить до этого дня ему помог непрофессионализм покушавшегося на него гражданина Украины Александра Пермякова, который при организации теракта закопал мину слишком глубоко в землю.

    «Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150-200 отсюда, там такая низинка, за деревом лежал, нажал кнопочку, все взорвалось. Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», – объясняет Прилепин в предоставленном ТАСС фрагменте фильма «Мастерской новых медиа».

    По его мнению, исполнитель покушения мог опасаться, что мину заметят, потому и зарыл ее глубже. Писатель признается, что таким образом он пытается рационально объяснить произошедшее.

    После взрыва у Прилепина был перелом позвоночника, восемь переломов ног и черепно-мозговая травма.

    Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года в поселке Пионерский  Нижегородской области. Тогда был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб его соратник Александр Шубин, с которым Прилепин служил до и после начала СВО. 6 июня 2023 года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Шубина наградили орденом Мужества посмертно.

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    7 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов получил должность председателя Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС до 2026 года.

    «Совет директоров избрал <…> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», – приводит ТАСС выдержку из заявления банка.

    Полномочия Силуанова на этом посту продлятся до заседания совета в 2026 году.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 03:13 • Новости дня
    Оценен ущерб авиакомпаний от сбоев авиасообщения в начале июля
    Оценен ущерб авиакомпаний от сбоев авиасообщения в начале июля
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

    По данным экспертов и представителей отрасли, общий ущерб авиакомпаний из-за массовых сбоев в расписании 5–6 июля может составить около 20 млрд рублей. Только в первые сутки отмена и задержки затронули три крупных аэропорта: Шереметьево, Пулково и Стригино, где было отменено более 250 рейсов и задержано свыше 270.

    Предварительные расчеты показывают, что прямые издержки авиакомпаний только за первые сутки отмен рейсов в этих трех аэропортах достигли от 3,9 млрд до 5,9 млрд рублей.

    «Собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях подтвердили корректность расчетов. Источник еще в одной компании уточнил, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн рублей на четыре часа», – пишет «Коммерсантъ».

    Как пояснил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, один отмененный рейс самолета типа Boeing 737–800 в компоновке «Аэрофлота» обходится перевозчику в 15–23 млн рублей, включая расходы на аэропортовые услуги, экипажи, топливо и недополученную выручку.

    Пассажирские ассоциации призывают создать единый регламент для ЧС в авиации, чтобы ускорить реагирование и защитить интересы пассажиров. Также эксперты предлагают, чтобы за размещение и питание пассажиров отвечали аэропорты, а для небольших авиакомпаний предусмотреть косвенную господдержку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.

    Аэропорт Самары в ночь на понедельник возобновил работу в штатном режиме после ранее вводимых ограничений.

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    7 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта

    Известия: Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым

    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одинцово обнаружили тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, пишут СМИ.

    О смерти бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта сообщили «Известия». Подробности не приводятся. По предварительным данным, экс-министр свел счеты с жизнью.

    В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    7 июля 2025, 04:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с гендиректором ВТО реформу организации
    Лавров обсудил с гендиректором ВТО реформу организации
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования организации в ходе встречи на полях саммита БРИКС.

    «Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.

    В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле  спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.

    «Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие  уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.

    «Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись в Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.

    Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области), четверо вэсэушников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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    6 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Шереметьево обратился к пассажирам ввиду ситуации с аэропортами

    Tекст: Ирма Каплан

    Московский аэропорт Шереметьево обратился к пассажирам с предупреждением о возможном увеличении времени обслуживания.

    «Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилет большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

    Там уточнили, что пассажирам стоит приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет ввиду мероприятий, направленных на  обеспечение безопасности.

    В аэропорту отметили, что Шереметьево работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности в соответствии с суточным планом.

    Кроме того, Шереметьево после временного закрытия петербургского Пулково принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург.

    Статус рейсов можно уточнить через колл-центры авиаперевозчиков, добавили в пресс-службе аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов.

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    7 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    «Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания». Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – отметил глава МИД России.

    В ходе сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) Лавров указал на «стремительное нарастание долгового бремени» даже в развитых странах.

    «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – сказал министр.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

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    7 июля 2025, 00:37 • Новости дня
    Новую неделю 7 июля открыл Глобальный день прощения и Иван Купала

    Новую неделю 7 июля открывает Глобальный день прощения и Иван Купала

    Tекст: Ирма Каплан

    Глобальный день прощения – ежегодный праздник, который отмечают 7 июля с искренним прощением обидчиков, исключая негативные эмоции, чувства и ощущения. Эту дату называют лучшей для расставания с прошлым и началом нового этапа в жизни.

    Впервые Forgiveness Day (День прощения) отметили в 1994 году, когда 7 июля христианское посольство посланников Христа, проживающих в Канаде, учредило такой праздник.

    Его национальный статус постепенно растворился, захватив адептов в других странах и День прощения переименовали в Глобальный день прощения, чтобы как можно больше людей отпустили груз былых обид и уверенно двинулись вперед к своим целям.

    В России 7 июля отмечается большой православный праздник Рождecтвo cвятoгo пpopoкa Иoaннa Пpeдтeчи, Кpecтитeля Гocпoдня. Эта дата празднуется ровно за шесть месяцев до Рождества Христова и выпадает на Петров пост.

    У славянских народов этот день был одним из главных праздников и назывался Иван Купала (Купатель), Иван Травник или Ярилино гулянье – праздник Солнца, зрелости лета и сочного зеленого покоса.

    В этот день наблюдали за росой – ее обилие обещало хороший урожай, а дожди предвещали обратное. Звездная ночь обещала обилие грибов.

    В общепризнанном значении сегодня – День летнего солнцестояния, но приметы по-прежнему сильны в памяти народа. До сих пор верят в особые свойства воды, огня и трав в этот день, к тому же предки старались искупаться в водоеме до конца 7 июля, веря, что нечистая сила покидает водную стихию, поэтому купаться можно до 2 августа (Ильина дня) без опасений.

    С Днем рождения Авиалесоохраны сегодня поздравляют в России всех, чья деятельность связана с патрулированием и защитой лесов. Считается, что 7 июля 1931 года специально с целью авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области впервые вылетел самолет По-2.

    В истории России этот день отмечен пoбeдой pуccкoгo флoтa нaд туpeцким в Чecмeнcкoм cpaжeнии. Кроме того, свой праздник отмечает 7 июля pecпублика Ceвepнaя Oceтия.

    В США традиционно отмечают чудесные День шоколада и День макарон, а также День прогулки отца с дочерью, зато Замбия празднует День героев.

    В восточно-африканской стране Танзании 7 июля отмечается День Саба Саба в честь ежегодной Международной торговой ярмарки в городе Дар-эс-Салам. Название Saba Saba означает на языке суахили «семь семь», указывая на дату проведения ярмарки. Кстати, Всемирный праздник языка суахили тоже отмечают сегодня.

    А среди именинников 7 июля – Aнтoн, Ивaн, Иaкoв, Никита.

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    7 июля 2025, 01:41 • Новости дня
    При проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека

    Tекст: Ирма Каплан

    Два человека погибли в Мурманской области во время трейла «Хибины» из-за погодных условий, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

    «В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия. По предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека <...> Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели», – сообщил он.

    По словам Чибиса, причины произошедшего будут тщательно расследованы, ситуацию он взял на личный контроль.

    Через полтора часа после первого сообщения он написал, что спасательная операция в Хибинах завершена.

    «Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», – сказано в посте.

    Как позднее передал ТАСС, Мурманский гидрометцентр сообщил об экстремальных погодных условиях в горах Заполярья в указанные дни.

    «В городе Кировске, у подножия горного массива Хибины, ветер 7-12 м/с, в порывах до 20 м/с. Сильный дождь, в горных районах снег. Температура воздуха – +4...+6 градусов», – заявили синоптики.

    После гибели двух человек, жительницы Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвича 1978 года рождения, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию гибели спортсменов в ходе утреннего кроссового забега с элементами горного бега в Кировске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров. Ему был 41 год.

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    7 июля 2025, 00:01 • Новости дня
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

    На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о проработке независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и трансграничной платежной инициативы.

    «В развитие договоренностей Казанского саммита БРИКС 2024 года прорабатываются проекты трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, создания перестраховочных мощностей, повышения эффективности особых экономических зон», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале МИД России.

    Лавров подчеркнул, что совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют.

    По его данным, доля стран БРИКС в российском товарообороте по итогам 2024 года превысила 48%, причем 90% взаимных расчетов уже осуществляются в нацвалютах.

    «БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации. На государства объединения приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 трлн долларов», – отметил глава российского МИД.

    Он также указал на рост значения региональных объединений наподобие Африканского союза, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС и ЕАЭС, где формируются новые подходы к архитектуре мирового хозяйства. Среди их приоритетов названы равноправие, многосторонность и инвестиции в человека в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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