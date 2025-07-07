Президент Ирана заявил о провалившемся покушении на него со стороны Израиля

Израильский эксперт назвал цели операции ЦАХАЛ под Дамаском

Политолог Ципис: Израиль готов обострять отношения с США в вопросе сирийского урегулирования

Tекст: Олег Исайченко

«Судя по всему, Израиль провел по-настоящему серьезную операцию. Возможно, они эвакуировали агентов МОССАД из Сирии или забирали какой-либо ценный груз. Может быть, десант Тель-Авива боролся с остатками антисемитских формирований», – рассказал Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

«Вероятно, это была разовая операция. В конечном счете, прямо сейчас Дональд Трамп пытается наладить отношения Тель-Авива и Дамаска. Миротворческие инициативы главы Белого дома, однако, могут столкнуться с амбициями израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который часто заявлял о необходимости полной демилитаризации приграничных районов Сирии», – продолжил собеседник.

«Не исключено, что еврейское государство попытается наоборот обострить ситуацию в арабской республике, довести ее до открытого конфликта, чтобы помешать усилиям президента США. Возможности для этого сохраняются, поскольку война с Ираном так и не истощила израильскую армию», – полагает спикер.

«При этом ни Евросоюз, ни НАТО, даже не обратили внимание на израильскую операцию. Турция тоже молчит, значит ее интересы не были задеты. А Сирия пока не способна предпринимать каких-то решительных ответных действий. В стране анархия и гражданская война, там орудуют банды исламистов, сражающиеся каждая за себя», – заключил Ципис.

Ранее Израиль провел военную операцию на западе Сирии. Силы Тель-Авива на трех бронемашинах вошли в деревню Рахла в районе Рашайя на границе с Ливаном, сообщает Al Mayadeen. Также спецназ на вертолетах высадился в десяти километрах от Дамаска. Военные провели поисковую пятичасовую операцию на объекте, принадлежавшем сирийской республиканской гвардии.

В районах Айн-Декер и Сайсун израильские военные обнаружили боевиков и тайники с оружием. Все найденное они вывезли на территорию еврейского государства. Министр иностранных дел страны Гидеон Саар, в свою очередь, допускал возможность установления мирных отношений с Сирией и Ливаном при сохранении контроля над Голанами.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф указывал, что в ближайшее время могут быть сделаны важные заявления о присоединении новых стран к «Авраамовым соглашениям», расширение которых Вашингтон считает приоритетом для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.