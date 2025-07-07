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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву
    Никитин пообещал разобраться с транспортным коллапсом в аэропортах
    Лавров: Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине
    Кремль заявил о стремлении сохранить союзнические отношения с Азербайджаном
    Армия Польши начала операцию на границе с Германией
    В Москве ввели оранжевый уровень опасности из-за жары
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    7 июля 2025, 16:55 • Новости дня

    Авиаэксперт оценил убытки авиакомпаний из-за сбоев в расписании

    Авиаэксперт оценил убытки авиакомпаний из-за сбоев в расписании
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Учитывая, что ограничения на использование воздушного пространства, как правило, охватывают центральные районы страны, можно предполагать, что наименьшие потери понесут компании, активно развивающие сибирские хабы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя массовые сбои рейсов в крупных российских аэропортах.

    Из-за массовых сбоев в авиационном расписании 5-6 июля, которые наблюдались в аэропортах Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Стригино (Нижний Новгород), общий ущерб от авиакомпаний может составить 20 млрд рублей. При этом прямые издержки только за первые сутки, согласно предварительным расчетам, уже достигли от 4 до 6 млрд рублей.  

    «Сейчас даже сами авиакомпании не смогут корректно оценить свои убытки, поэтому не могу комментировать оценки авиаотрасли. Для авиакомпаний единичный сбой, пусть и на 2-3 дня, не станет смертельным ударом», – говорит Пантелеев.

    При этом он отмечает, что такая ситуация складывается уже не первый раз, подобные сбои могут повторяться и в будущем. А это уже может существенно сказаться на экономике авиакомпаний, считает собеседник. На объемных показателях (пассажиропотоке) это уже отразилось.

    «Учитывая, что ограничения на использование воздушного пространства, как правило, охватывают центральные районы страны, можно предполагать, что наименьшие потери понесут компании, активно развивающие сибирские хабы. Так что смещение авиатрафика на восток продолжится», – полагает авиаэксперт. По его словам, если потери авиакомпаний примут значительный масштаб, государство будет изыскивать способы поддержать отрасль и избежать банкротств перевозчиков.

    «Отдельно отмечу, что критика в адрес операторов аэропортов, которые строят аэровокзальные комплексы "с запасом", в нынешней ситуации кажется не слишком актуальной. Лишь благодаря избытку площадей можно обеспечить более или менее сносные условия ожидания в условиях массовой задержки или отмены рейсов», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Росавиации сообщили, что суммарно российские авиакомпании с 5 по 7 июля отменили 485 рейсов, однако сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

    7 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС собрались на общее фото без опозданий и отсутствующих, что выделяет этот саммит на фоне прошлогодней неразберихи на встрече G20.

    Все лидеры стран-участниц прибыли на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро вовремя, что выгодно отличает это мероприятие от встречи G20 в прошлом году, передает Bloomberg. На традиционном «семейном фото» не возникло организационных неурядиц, все делегации присутствовали при фотосъемке.

    Издание отмечает, что эта четкая организация стала контрастом к саммиту G20, который также прошел в Рио-де-Жанейро год назад. Тогда на общую фотографию не попали бывший президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Канады Джастин Трюдо.

    В нынешнем саммите БРИКС принимают участие делегации из 37 стран. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, так как президент России Владимир Путин не поехал в Бразилию.

    Проходящий 6–7 июля саммит вновь подчеркивает роль Бразилии как важной площадки для международных мероприятий: в 2024 году страна также принимала у себя саммит G20.

    Напомним, год назад в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

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    7 июля 2025, 12:26 • Новости дня
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

    МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протекционистская политика американского лидера Дональда Трампа в отношении членов БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

    Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    7 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»

    Медведев пригрозил фон дер Ляйен последствиями на языке радиостанции «Судного дня»

    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разгорающийся скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопоставив это с загадочными сигналами военной радиостанции «Судного дня».

    Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг фон дер Ляйен, заявил о появлении «звоночков» для «оголтелых русофобов на Западе». Он написал: «Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса».

    По словам Медведева, на этой неделе Европарламент будет решать вопрос о дальнейшем пребывании фон дер Ляйен на посту, а ее позиции «неясны». Он предположил, что несмотря на неопределенность, «токсичная бабка» может сохранить свое кресло, однако ситуацию уже можно считать предупреждением для западных политиков, проявляющих антироссийскую позицию.

    Зампред Совбеза также привел аналогию с российской военной радиостанцией УВБ-76, получившей в СМИ прозвище «радиостанция Судного дня». УВБ-76 регулярно транслирует загадочные сообщения, которые нередко связывают с международной повесткой, хотя официального подтверждения этому нет.

    Между тем в Telegram-канале «УВБ-76 логи» было опубликовано очередное сообщение: «Сообщение за сегодня 07.07.25 10:57 по мск НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427». Пользователи соцсетей нередко ассоциируют подобные радиосигналы с международными событиями, однако назначение станции официально не раскрывалось.

    Ранее сообщалось, что вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

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    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    7 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин освободил от должности главу Минтранса

    Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

    Путин освободил от должности главу Минтранса
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Старовойт больше не возглавляет Министерство транспорта страны.

    Президент России Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В тексте указа говорится: «Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации». Причины принятого решения не уточняются.

    Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

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    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 11:02 • Новости дня
    Путин назначил врио главы Минтранса

    Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России

    Путин назначил врио главы Минтранса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта.

    Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, передает пресс-служба Кремля. Никитин с февраля занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого, с 2017 года, возглавлял Новгородскую область. Ранее он был руководителем Агентства стратегических инициатив.

    Путин провел в Кремле личную встречу с Никитиным, говорится на сайте Кремля. Президент предложил Никитину занять пост исполняющего обязанности министра транспорта России, подчеркнув высокий уровень профессионализма и достигнутые результаты в ходе работы на должности заместителя министра.

    Путин отметил: «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации».

    В ходе беседы Никитин подробно отчитался о ходе цифровизации транспортной отрасли, внедрении электронных документов для грузоперевозок и пилотных проектах по ускорению пересечения границы для грузов. Он также доложил о разработке единой системы идентификации для всех беспилотных транспортных средств, включая дроны и сельхозтехнику, и переводе льготных билетов на электронную платформу.

    Путин сообщил, что кандидатура Никитина будет внесена в Государственную Думу, а в случае одобрения депутатами он подпишет указ о назначении на пост министра транспорта. Никитин поблагодарил за доверие и пообещал приложить все силы для развития транспортной системы страны.

    Согласно законодательству, кандидатура главы Минтранса должна быть внесена председателем правительства в Госдуму для утверждения. После одобрения депутатами президент издаст указ о назначении министра транспорта на постоянной основе. До завершения этой процедуры Никитин будет исполнять обязанности министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Источники сообщили, что новым главой Минтранса, скорее всего, станет Андрей Никитин, ранее руководивший Новгородской областью.

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

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    6 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Пять аэропортов России временно прекратили обслуживание рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять аэропортов России временно приостановили обслуживание рейсов, при этом ситуация остается под контролем благодаря координации авиапредприятий и железнодорожных операторов.

    О временной приостановке обслуживания рейсов в пяти российских аэропортах сообщила Росавиация, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В список попали аэропорты Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, отмечается, что авиасистема справляется с вмешательством извне, а у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

    В Петербурге аэропорт Пулково к 18.00 по московскому времени работал с ограничениями, отменено 90 рейсов, еще 37 на вылет задерживались более двух часов. Для недопущения скопления людей в чистой зоне введены ограничения на доступ пассажиров. Между Москвой и Петербургом продолжают курсировать поезда, есть более 8 тысяч свободных мест, железнодорожники готовы добавить вагоны при необходимости.

    В аэропорту Шереметьево отменено 171 рейс, еще 56 задержаны на вылет более чем на два часа. Вечером планировалось выполнение 76 рейсов, при этом в терминале B наблюдаются скопления пассажиров из-за рейсов на Дальний Восток. Для сокращения очередей открыты все стойки регистрации, увеличено число сотрудников, отдельные стойки предназначены для родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями.

    В нижегородском аэропорту Чкалов (Стригино) отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа. Усилены дежурные смены для оперативного оформления пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой на поездах сохраняется примерно 9 тысяч свободных мест, их готовы увеличить при необходимости.

    Росавиация подчеркнула, что авиаперевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения пассажиров в гостиницах, и решать спорные вопросы в пользу пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов и отменили 87 рейсов. Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распродали.

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    7 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Российские компании представили новые трамваи на «Иннопроме»
    Российские компании представили новые трамваи на «Иннопроме»
    @ sinara-group.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге были представлены современные модели трамваев, среди которых многосекционные низкопольные вагоны отечественной разработки.

    Российские компании продемонстрировали новейшие разработки городского электротранспорта на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Один из трамваев, трехсекционный низкопольный вагон модели 71-233 «Синара», был выставлен на уличной площадке экспозиции и стал одной из ключевых новинок мероприятия.

    Группа «Синара» отметила, что этот трамвай впервые показали широкой публике именно на «Иннопроме». Компания «Трансмашхолдинг» на своем стенде представила пятисекционный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода», длина которого составляет почти сорок метров. Это крупнейший экспонат выставки.

    Вместе с трамваем посетителям предложили опробовать специальный тренажер, позволяющий почувствовать себя водителем новой машины. Представители ТМХ подчеркнули, что в создании вагона участвовал их ключевой партнер – компания «ПК Транспортные системы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге посетители увидели робота-андроида с мимикой и речью. На выставке также были продемонстрированы беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta.

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    7 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Польша начала на границе с Германией операцию «Безопасный запад»
    Польша начала на границе с Германией операцию «Безопасный запад»
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Польши начала операцию «Безопасный запад» на границе с Германией для содействия пограничникам и полиции, кроме того, зона операции «Безопасное Подлясье» расширена на границу с Литвой, сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Началась операция «Безопасный запад» – польская армия поддерживает пограничную охрану и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем деятельность на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье», – передает ТАСС слова министра. По его словам, в операции примут участие до 5 тыс. военнослужащих.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля.


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    7 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ

    Политолог Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным

    Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Оправдание КПРФ фигуры Иосифа Сталина создает определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В минувшие выходные съезд КПРФ утвердил новое полное название партии, а также принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

    «Решение КПРФ изменить официальное название партии – правильный и логичный с технологической точки зрения ход. Партия привлекает внимание к теме спойлеров на выборах. Таковым для нее сегодня в первую очередь является партия «Коммунисты России», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Впрочем, по его мнению, изменения вряд ли помогут КПРФ кардинально решить проблему.

    «Что касается осуждения коммунистами доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», многие юристы отмечают: формального значения это не имеет, поскольку КПРФ не является правопреемницей КПСС», – говорит аналитик.

    Он также напомнил, что «длительное время правящая в СССР партия не позволяла создавать Коммунистическую партию в РСФСР, хотя таковые были у всех национальных республик». «Решение по этому вопросу было принято уже на этапе развала Советского Союза», – пояснил собеседник.

    «С исторической точки зрения нынешняя резолюция КПРФ имеет смысл: то, как Хрущев провел кампанию по десталинизации, очень сильно ударило по международному престижу СССР, рассорило страну с Албанией, Югославией, Китаем. На мой взгляд, в признании доклада ошибкой есть рациональное зерно», – считает политолог.

    «Я думаю, в условиях проведения СВО для КПРФ очень важно сделать выбор между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным. Дело в том, что Ленин во время Первой мировой войны занял последовательную позицию по агитации за поражение своей собственной страны, расчленению Российской империи и предоставлению независимости, в частности, Украине», – добавил Минченко.

    «В ходе дискуссии между Лениным и Сталиным в 1922 году последний предлагал предоставить национальным образованиям статус автономий внутри России, а первый – фактически настоял на создании полноценных национальных государств, по границам которых в 1991 году Советский Союз и распался», – уточнил эксперт.

    На этом фоне он напомнил заявление Владимира Путина о том, что «в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». «Таким образом, в позиции по национальному вопросу КПРФ, выбирая между Лениным и Сталиным, выбрала второго, что вполне логично в нынешние дни», – подчеркнул Минченко.

    «Когда говорят, что «под ленинскими знаменами Советский Союз победил Адольфа Гитлера» – это неправда. Потому что Иосифу Сталину пришлось перезагружать идеологию страны во время войны, возвращать то, что недавно было поругаемо как пример империалистической захватнической политики. Именно при нем легализовали снова и Русскую православную церковь, и обратились к традициям Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Багратиона», – указал собеседник.

    «Решение КПРФ по докладу Хрущева – предсказуемо. Хотя если трактовка XX съезда неверна, надо предложить альтернативную версию оценки Сталинской эпохи, современную версию «Краткого курса истории КПСС». Например, ответить на вопросы, правильно или нет арестовали и расстреляли Лаврентия Берию и его сподвижников в 1953 году, надо ли было после смерти Сталина реабилитировать и выпускать из заключения больше миллиона людей или они сидели за дело и должны были сгнить в лагерях», – рассуждает аналитик.

    «При этом радикальное оправдание Компартией фигуры Сталина создает и определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински», – заключил Минченко.

    В минувшие выходные в Подмосковье прошел XIX отчетно-выборный съезд КПРФ. Делегаты обновили состав руководящих органов партии и вновь избрали Геннадия Зюганова председателем ЦК. Также коммунисты внесли ряд изменений в устав.

    Так, в КПРФ появится новый орган – Высший совет. Кроме того, решением съезда было утверждено название «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Прежде партия официально называлась «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

    Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что речь идет, скорее, об уточнении полного официального названия партии. «Это важно, потому что для борьбы с КПРФ на выборах часто используются партии-двойники, которые даже своим названием пытаются максимально повторить название нашей партии. Все делается для того, чтобы избиратель запутался, поставил галочку не в ту графу, и часть голосов КПРФ оказалась украденной», – написал он в своем Telegram-канале.

    На съезде также была принята специальная резолюция, в которой КПРФ назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году. В документе указано, что доклад Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Иосифа Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», передает РИА «Новости».

    Владимир Путин в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну называл «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов, одним из путей атаки на Советский Союз и на Россию». Президент также отмечал, что Сталин был сложной фигурой и «продуктом своей эпохи».

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    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    6 июля 2025, 18:34 • Новости дня
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года, особенно после сокращения соцподдержки.

    Доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, передает Axios. В мае 2025 года 15,6% опрошенных сообщили, что им иногда или часто не хватает еды. Это почти вдвое выше уровня 2021 года, когда Конгресс расширил продовольственные выплаты и налоговые льготы для семей с детьми, что помогло снизить бедность.

    Эксперт Morning Consult Джон Лир отмечает: «Сейчас наблюдается резкий разрыв между рекордными показателями Уолл-стрит и высоким уровнем продовольственной незащищенности». Несмотря на рост фондового рынка, количество голодающих американцев лишь увеличивается. Этот показатель уже превышает доковидные уровни: федеральная статистика за 2023 год показывает аналогичную тревожную динамику.

    Спрос на продовольственную помощь подскочил на 120% за три года в сети продовольственных банков Филадельфии, сообщает исполнительный директор George Matysik. Как только государственная поддержка начала сокращаться в 2022 году, количество нуждающихся резко выросло. Вместе с этим продолжали расти и цены на продукты.

    Недавно Конгресс одобрил крупные сокращения программы SNAP, что, по мнению экспертов, лишь усугубит ситуацию. Новый закон заставляет штаты выделять больше средств на программу и ужесточает требования к получателям, повышая возрастной порог для трудоспособных до 64 лет и сокращая количество исключений для родителей. Ожидается, что миллионы американцев лишатся пособий или будут получать меньше.

    При этом часть изменений SNAP, связанных с финансированием штатов, вступит в силу только в 2028 году, что оставляет пространство для их возможного пересмотра. Представители Белого дома и республиканцы в Конгрессе заявляют, что сокращения стимулируют людей искать работу и позволят снизить расходы и мошенничество. Однако, по данным экспертов, американцы все хуже справляются с покупкой еды, и эта проблема может только усугубиться в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы. Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование по факту резкого роста цен на яйца. К Пасхе жители США раскрашивали картофель, луковицы и использовали пластмассовые аналоги вместо яиц на традиционных мероприятиях.

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    7 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак – едва ли не серый кардинал политических игр и назначений, если верить статье журнала Economist, который считает, что за решением Ермака следовали крупнейшие назначения и снятия с должностей.

    Глава офиса президента Украины Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть лояльных ему людей. Это касается дела о коррупции против вице-премьера Алексея Чернышова, возможной замены премьер-министра Дениса Шмыгаля министром экономики Юлией Свириденко и неоднократных попыток снять с должности главу военной разведки Кирилла Буданова, пишет Economist.

    «Ермак может контролировать значительную часть информационных потоков, поступающих к Владимиру Зеленскому, по некоторым оценкам, до 85%, что создает атмосферу слухов и заговоров во властных кругах», – говорится в статье.

    Журнал сообщает о том, что нет никаких доказательств тому, что Ермак приказал запустить расследование в отношении Чернышова <...>Но три чиновника говорят, что Ермак использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то же время замораживая другие. Они утверждают, что настоящее преступление Чернышова заключалось в том, что он встал на пути Ермака», – сказано в материале.

    Economist пишет, что Ермак пытался в девятый раз сместить главу украинской разведки Кирилла Буданова и в июне многие опасались, что Ермаку это удастся, но неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять Буданова могли сыграть в этом свою роль.

    Журнал отмечает, что эта подковерная возня во властных кругах страны едва ли не хуже, чем внешние распри разрывают ее.

    Как сказано в названии статьи, пока американский лидер Дональд Трамп лишал  страну оружия, в ее правительстве воцарился хаос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

    Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против  подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства, а газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда на Украине появится еще один нелегитимный орган власти.

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