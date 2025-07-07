В Мурманской области задержали организатора забега после гибели двух человек

Tекст: Евгения Караваева

С задержанным проводят следственные действия, решается вопрос о его статусе и избрании меры пресечения, передает ТАСС.

Напомним, два человека погибли во время трейл-забега «Спортфест Хибины – 2025», еще один получил травмы. Спасатели в ночь на 6 июля получили информацию о погибших, ими оказались жительница Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения. Причины их смерти устанавливаются.

По данным оперативных служб, организаторов заранее предупреждали о неблагоприятной погоде, включая снег и сильный ветер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время полумарафона в Алма-Ате скончались двое бегунов.