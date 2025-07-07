  • Новость часаВоенный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным
    Путин сменил главу Минтранса
    Освобождены сумская Бессаловка и Дачное в Днепропетровской области
    Кремль заявил о стремлении сохранить союзнические отношения с Азербайджаном
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    Армия Польши начала операцию на границе с Германией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 14:41 • Новости дня

    В Мурманской области задержали организатора забега после гибели двух человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Правоохранители Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Хибины» после гибели двух человек и травмирования еще одного участника соревнования.

    С задержанным проводят следственные действия, решается вопрос о его статусе и избрании меры пресечения, передает ТАСС.

    Напомним, два человека погибли во время трейл-забега «Спортфест Хибины – 2025», еще один получил травмы. Спасатели в ночь на 6 июля получили информацию о погибших, ими оказались жительница Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения. Причины их смерти устанавливаются.

    По данным оперативных служб, организаторов заранее предупреждали о неблагоприятной погоде, включая снег и сильный ветер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время полумарафона в Алма-Ате скончались двое бегунов.

    6 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные изолировали крупную украинскую группировку, лишив противника снабжения в районе Купянска и установив контроль над Соболевкой, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

    Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

    По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.

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    6 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин вручил премии россиянам за помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве прошла церемония вручения премии «Все для Победы!», где отметили россиян, отличившихся поддержкой участников спецоперации и их семей.

    Президент России Владимир Путин вручил премии россиянам за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов, передает РИА «Новости». Награждение состоялось на форуме «Все для Победы», который организовал Народный фронт в Национальном центре «Россия».

    Путин особо отметил заслуги семьи Малий из Курахово. Супруги Игорь и Валентина, а также их сын Илья помогали жителям города: глава семьи на мопеде доставлял медикаменты и бинты тем, кто пострадал от обстрелов, охватив более 150 человек. Валентина создала пункт временного размещения для граждан, а Илья спас десятки человек при атаке дронов, отказавшись уходить в укрытие, пока всех не вывел в безопасное место. Кроме того, он занимается развозом воды по домам.

    Премию получила и Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов спецоперации. Язева – жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Материалы на одежду женщина покупает на пожертвования прихожан, а помогает ей около ста женщин-волонтеров.

    Отдельно президент отметил Ивана Солдатова, создателя уникального комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна». Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой как командир группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30, а теперь возглавляет работу по выпуску комплексов РЭБ, которые защищают Крым от налетов и подавляют навигацию вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    7 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС собрались на общее фото без опозданий и отсутствующих, что выделяет этот саммит на фоне прошлогодней неразберихи на встрече G20.

    Все лидеры стран-участниц прибыли на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро вовремя, что выгодно отличает это мероприятие от встречи G20 в прошлом году, передает Bloomberg. На традиционном «семейном фото» не возникло организационных неурядиц, все делегации присутствовали при фотосъемке.

    Издание отмечает, что эта четкая организация стала контрастом к саммиту G20, который также прошел в Рио-де-Жанейро год назад. Тогда на общую фотографию не попали бывший президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Канады Джастин Трюдо.

    В нынешнем саммите БРИКС принимают участие делегации из 37 стран. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, так как президент России Владимир Путин не поехал в Бразилию.

    Проходящий 6–7 июля саммит вновь подчеркивает роль Бразилии как важной площадки для международных мероприятий: в 2024 году страна также принимала у себя саммит G20.

    Напомним, год назад в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

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    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 17:01 • Новости дня
    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС

    Захарова: На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!»

    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС
    @ @MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобили кортежа российской делегации, прибывшей в Рио-де-Жанейро на саммит БРИКС под руководством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были украшены необычной надписью вместо стандартных номеров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    На фото, опубликованном Захаровой в ее Telegram-канале, видно, что на месте номерных знаков размещена подпись: «Мы – Россия! Мы – Лавров!».

    «Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», – подписала фотографию Захарова.

    Напомним, в воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи. МИД ранее объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    7 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин освободил от должности главу Минтранса

    Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

    Путин освободил от должности главу Минтранса
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Старовойт больше не возглавляет Министерство транспорта страны.

    Президент России Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В тексте указа говорится: «Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации». Причины принятого решения не уточняются.

    Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

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    7 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»

    Медведев пригрозил фон дер Ляйен последствиями на языке радиостанции «Судного дня»

    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разгорающийся скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопоставив это с загадочными сигналами военной радиостанции «Судного дня».

    Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг фон дер Ляйен, заявил о появлении «звоночков» для «оголтелых русофобов на Западе». Он написал: «Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса».

    По словам Медведева, на этой неделе Европарламент будет решать вопрос о дальнейшем пребывании фон дер Ляйен на посту, а ее позиции «неясны». Он предположил, что несмотря на неопределенность, «токсичная бабка» может сохранить свое кресло, однако ситуацию уже можно считать предупреждением для западных политиков, проявляющих антироссийскую позицию.

    Зампред Совбеза также привел аналогию с российской военной радиостанцией УВБ-76, получившей в СМИ прозвище «радиостанция Судного дня». УВБ-76 регулярно транслирует загадочные сообщения, которые нередко связывают с международной повесткой, хотя официального подтверждения этому нет.

    Между тем в Telegram-канале «УВБ-76 логи» было опубликовано очередное сообщение: «Сообщение за сегодня 07.07.25 10:57 по мск НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427». Пользователи соцсетей нередко ассоциируют подобные радиосигналы с международными событиями, однако назначение станции официально не раскрывалось.

    Ранее сообщалось, что вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

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    6 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Пять аэропортов России временно прекратили обслуживание рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять аэропортов России временно приостановили обслуживание рейсов, при этом ситуация остается под контролем благодаря координации авиапредприятий и железнодорожных операторов.

    О временной приостановке обслуживания рейсов в пяти российских аэропортах сообщила Росавиация, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В список попали аэропорты Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, отмечается, что авиасистема справляется с вмешательством извне, а у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

    В Петербурге аэропорт Пулково к 18.00 по московскому времени работал с ограничениями, отменено 90 рейсов, еще 37 на вылет задерживались более двух часов. Для недопущения скопления людей в чистой зоне введены ограничения на доступ пассажиров. Между Москвой и Петербургом продолжают курсировать поезда, есть более 8 тысяч свободных мест, железнодорожники готовы добавить вагоны при необходимости.

    В аэропорту Шереметьево отменено 171 рейс, еще 56 задержаны на вылет более чем на два часа. Вечером планировалось выполнение 76 рейсов, при этом в терминале B наблюдаются скопления пассажиров из-за рейсов на Дальний Восток. Для сокращения очередей открыты все стойки регистрации, увеличено число сотрудников, отдельные стойки предназначены для родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями.

    В нижегородском аэропорту Чкалов (Стригино) отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа. Усилены дежурные смены для оперативного оформления пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой на поездах сохраняется примерно 9 тысяч свободных мест, их готовы увеличить при необходимости.

    Росавиация подчеркнула, что авиаперевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения пассажиров в гостиницах, и решать спорные вопросы в пользу пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов и отменили 87 рейсов. Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распродали.

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    7 июля 2025, 12:26 • Новости дня
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

    МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протекционистская политика американского лидера Дональда Трампа в отношении членов БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

    Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 11:02 • Новости дня
    Путин назначил врио главы Минтранса

    Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России

    Путин назначил врио главы Минтранса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта.

    Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, передает пресс-служба Кремля. Никитин с февраля занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого, с 2017 года, возглавлял Новгородскую область. Ранее он был руководителем Агентства стратегических инициатив.

    Путин провел в Кремле личную встречу с Никитиным, говорится на сайте Кремля. Президент предложил Никитину занять пост исполняющего обязанности министра транспорта России, подчеркнув высокий уровень профессионализма и достигнутые результаты в ходе работы на должности заместителя министра.

    Путин отметил: «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации».

    В ходе беседы Никитин подробно отчитался о ходе цифровизации транспортной отрасли, внедрении электронных документов для грузоперевозок и пилотных проектах по ускорению пересечения границы для грузов. Он также доложил о разработке единой системы идентификации для всех беспилотных транспортных средств, включая дроны и сельхозтехнику, и переводе льготных билетов на электронную платформу.

    Путин сообщил, что кандидатура Никитина будет внесена в Государственную Думу, а в случае одобрения депутатами он подпишет указ о назначении на пост министра транспорта. Никитин поблагодарил за доверие и пообещал приложить все силы для развития транспортной системы страны.

    Согласно законодательству, кандидатура главы Минтранса должна быть внесена председателем правительства в Госдуму для утверждения. После одобрения депутатами президент издаст указ о назначении министра транспорта на постоянной основе. До завершения этой процедуры Никитин будет исполнять обязанности министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Источники сообщили, что новым главой Минтранса, скорее всего, станет Андрей Никитин, ранее руководивший Новгородской областью.

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    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Российские компании представили новые трамваи на «Иннопроме»
    Российские компании представили новые трамваи на «Иннопроме»
    @ sinara-group.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге были представлены современные модели трамваев, среди которых многосекционные низкопольные вагоны отечественной разработки.

    Российские компании продемонстрировали новейшие разработки городского электротранспорта на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Один из трамваев, трехсекционный низкопольный вагон модели 71-233 «Синара», был выставлен на уличной площадке экспозиции и стал одной из ключевых новинок мероприятия.

    Группа «Синара» отметила, что этот трамвай впервые показали широкой публике именно на «Иннопроме». Компания «Трансмашхолдинг» на своем стенде представила пятисекционный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода», длина которого составляет почти сорок метров. Это крупнейший экспонат выставки.

    Вместе с трамваем посетителям предложили опробовать специальный тренажер, позволяющий почувствовать себя водителем новой машины. Представители ТМХ подчеркнули, что в создании вагона участвовал их ключевой партнер – компания «ПК Транспортные системы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге посетители увидели робота-андроида с мимикой и речью. На выставке также были продемонстрированы беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta.

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    6 июля 2025, 18:34 • Новости дня
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года, особенно после сокращения соцподдержки.

    Доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, передает Axios. В мае 2025 года 15,6% опрошенных сообщили, что им иногда или часто не хватает еды. Это почти вдвое выше уровня 2021 года, когда Конгресс расширил продовольственные выплаты и налоговые льготы для семей с детьми, что помогло снизить бедность.

    Эксперт Morning Consult Джон Лир отмечает: «Сейчас наблюдается резкий разрыв между рекордными показателями Уолл-стрит и высоким уровнем продовольственной незащищенности». Несмотря на рост фондового рынка, количество голодающих американцев лишь увеличивается. Этот показатель уже превышает доковидные уровни: федеральная статистика за 2023 год показывает аналогичную тревожную динамику.

    Спрос на продовольственную помощь подскочил на 120% за три года в сети продовольственных банков Филадельфии, сообщает исполнительный директор George Matysik. Как только государственная поддержка начала сокращаться в 2022 году, количество нуждающихся резко выросло. Вместе с этим продолжали расти и цены на продукты.

    Недавно Конгресс одобрил крупные сокращения программы SNAP, что, по мнению экспертов, лишь усугубит ситуацию. Новый закон заставляет штаты выделять больше средств на программу и ужесточает требования к получателям, повышая возрастной порог для трудоспособных до 64 лет и сокращая количество исключений для родителей. Ожидается, что миллионы американцев лишатся пособий или будут получать меньше.

    При этом часть изменений SNAP, связанных с финансированием штатов, вступит в силу только в 2028 году, что оставляет пространство для их возможного пересмотра. Представители Белого дома и республиканцы в Конгрессе заявляют, что сокращения стимулируют людей искать работу и позволят снизить расходы и мошенничество. Однако, по данным экспертов, американцы все хуже справляются с покупкой еды, и эта проблема может только усугубиться в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы. Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование по факту резкого роста цен на яйца. К Пасхе жители США раскрашивали картофель, луковицы и использовали пластмассовые аналоги вместо яиц на традиционных мероприятиях.

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    7 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак – едва ли не серый кардинал политических игр и назначений, если верить статье журнала Economist, который считает, что за решением Ермака следовали крупнейшие назначения и снятия с должностей.

    Глава офиса президента Украины Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть лояльных ему людей. Это касается дела о коррупции против вице-премьера Алексея Чернышова, возможной замены премьер-министра Дениса Шмыгаля министром экономики Юлией Свириденко и неоднократных попыток снять с должности главу военной разведки Кирилла Буданова, пишет Economist.

    «Ермак может контролировать значительную часть информационных потоков, поступающих к Владимиру Зеленскому, по некоторым оценкам, до 85%, что создает атмосферу слухов и заговоров во властных кругах», – говорится в статье.

    Журнал сообщает о том, что нет никаких доказательств тому, что Ермак приказал запустить расследование в отношении Чернышова <...>Но три чиновника говорят, что Ермак использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то же время замораживая другие. Они утверждают, что настоящее преступление Чернышова заключалось в том, что он встал на пути Ермака», – сказано в материале.

    Economist пишет, что Ермак пытался в девятый раз сместить главу украинской разведки Кирилла Буданова и в июне многие опасались, что Ермаку это удастся, но неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять Буданова могли сыграть в этом свою роль.

    Журнал отмечает, что эта подковерная возня во властных кругах страны едва ли не хуже, чем внешние распри разрывают ее.

    Как сказано в названии статьи, пока американский лидер Дональд Трамп лишал  страну оружия, в ее правительстве воцарился хаос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

    Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против  подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства, а газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда на Украине появится еще один нелегитимный орган власти.

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    7 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро, пишет Bild.

    Немецкая газета Bild опубликовала секретный список вооружений, которые Киев затребовал у Берлина, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро».

    По данным издания, в список вошли четыре пусковые установки SLM IRIS-T, две тысячи ракет IRIS-T, 200 тыс. 40-миллиметровых патронов, тысяча машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков и 20-30 разминирующих машин WiSENT. Кроме того, Украина просит 200 внедорожников, тысячу систем радиоэлектронной борьбы и 200 радаров.

    Bild отмечает, что с момента создания коалиционного правительства Германия прекратила публикацию информации о новых поставках оружия для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину. Германия отказалась поставлять на Украину ракеты Taurus. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

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