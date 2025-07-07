Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.8 комментариев
Песков анонсировал непубличные встречи Путина в Кремле
Президент России Владимир Путин проведет 7 июля в Кремле ряд встреч непубличного характера, а утром уже встретился с новым министром транспорта Андреем Никитиным.
Несколько непубличных встреч президента России Владимира Путина пройдут в Кремле 7 июля, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эти встречи запланированы в течение дня и будут носить закрытый характер.
Песков отдельно отметил, что утром Путин провел встречу с Андреем Никитиным, который с сегодняшнего дня занял пост министра транспорта, сменив Романа Старовойта. Также представитель Кремля напомнил о насыщенном графике президента накануне.
Вчера Путин принял участие в мероприятии Общероссийского народного фронта «Все для победы». Позже российский лидер дистанционно выступил на саммите БРИКС, проходившем в Бразилии.