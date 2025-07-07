Винницкий военкомат переехал из-за угрозы взрывов

Economist: На Украине ужесточились политические распри

Tекст: Ирма Каплан

Глава офиса президента Украины Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть лояльных ему людей. Это касается дела о коррупции против вице-премьера Алексея Чернышова, возможной замены премьер-министра Дениса Шмыгаля министром экономики Юлией Свириденко и неоднократных попыток снять с должности главу военной разведки Кирилла Буданова, пишет Economist.

«Ермак может контролировать значительную часть информационных потоков, поступающих к Владимиру Зеленскому, по некоторым оценкам, до 85%, что создает атмосферу слухов и заговоров во властных кругах», – говорится в статье.

Журнал сообщает о том, что нет никаких доказательств тому, что Ермак приказал запустить расследование в отношении Чернышова <...>Но три чиновника говорят, что Ермак использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то же время замораживая другие. Они утверждают, что настоящее преступление Чернышова заключалось в том, что он встал на пути Ермака», – сказано в материале.

Economist пишет, что Ермак пытался в девятый раз сместить главу украинской разведки Кирилла Буданова и в июне многие опасались, что Ермаку это удастся, но неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять Буданова могли сыграть в этом свою роль.

Журнал отмечает, что эта подковерная возня во властных кругах страны едва ли не хуже, чем внешние распри разрывают ее.

Как сказано в названии статьи, пока американский лидер Дональд Трамп лишал страну оружия, в ее правительстве воцарился хаос.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства, а газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда на Украине появится еще один нелегитимный орган власти.