Песков переадресовал правоохранителям вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Пескова, данный вопрос находится в ведении надзорных и правоохранительных органов, и администрация не может его комментировать. Он подчеркнул, что «это не является прерогативой администрации», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в Челябинске задержан владелец ООО «Управляющая компания ЮГК» и президент ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков, который пытался покинуть Россию. Однако представитель ЮГК опроверг задержание президента компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото Группа компаний» и связанных с ним организациях. Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства компанию «Южуралзолото» миллиардера Струкова. Торги акциями энергокомпании ЮГК на бирже были остановлены из-за резких колебаний их стоимости и опасений потерь инвесторов.