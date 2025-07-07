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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
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    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    Путин сменил главу Минтранса
    Взрывы в военкоматах зафиксировали в Харькове и Запорожье
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 12:42 • Новости дня

    Лавров рассказал о подготовке для Украины списка потерявших связь с родными детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовит список детей, которые потеряли связь со своими родными, чтобы направить его Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет».

    Лавров рассказал, что в список войдут 10 детей, находящихся на Украине, и восемь несовершеннолетних в странах Европы. Это встречный список для Киева, министр выразил надежду, что украинская сторона «ответственно подойдет к проработке нашего списка, и дети воссоединятся со своими родными в России», передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва получила от Киева список из 330 детей, потерявших контакт со своими близкими, что «опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тыс. детей, якобы похищенных Россией»

    Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что российские госорганы формируют собственный перечень детей, находящихся на Украине, для их последующего воссоединения с российскими семьями.

    Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в числе разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов региона значатся четверо детей.

    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

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    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    5 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    @ СК РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман объявлен в международный розыск после установления его причастности к приказу о сбитии Ил-76 с украинскими пленными.

    Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

    Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

    В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

    Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    6 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС

    Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива Westinghouse

    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев не проводит необходимые регламентные работы на Южно-Украинской АЭС, а также не имеет возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков, которые уже выработали свой ресурс. Поэтому инциденты на станции будут происходить все чаще, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о сокрытии СБУ сбоя в работе ЮУАЭС.

    «Спаренные первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС уже выработали свой положенный ресурс и должны быть выведены из эксплуатации. Но Киеву недоступна процедура продления их срока службы, она очень дорогая и завязана на Росатом. Компания разрабатывала и проверяла эти комплексы на своих станциях», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Со временем оболочка реактора подвергается радиоактивным усталостным изменениям. В полостях скапливается инертный газ, из-за чего металл превращается в своеобразную губку и теряет свои конструкционные качества. Чтобы избежать этого, Росатом разработал процедуру термического отжига стенки реактора. Очевидно, Украина не заказывала эти процедуры продления срока и даже не инициировала проведение инспекций», – продолжил собеседник.

    «По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. При этом румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – продолжил спикер.

    «Есть и еще один момент, который мог стать причиной сбоя. ЮУАЭС была флагманом в тестировании топлива американской компании Westinghouse. Сейчас оно уже доведено до ума, но 20 лет назад все его недостатки проявлялись в работе станции. Кроме того, заклинивающиеся тепловыделяющие сборки, полученные от заокеанских коллег, украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток. Этого делать категорически нельзя», – подчеркнул ученый.

    «Стоит напомнить, что из-за практически выведенной из строя тепловой генерации АЭС на Украине вынуждены работать с максимальной нагрузкой, чтобы не развалилась вся энергосистема. Все это делается за счет уменьшения количества регламентных работ и увеличение промежутков между ними. Это естественно тоже приводит к нештатным ситуация и сбоям», – добавил эксперт.

    «Думаю, в данном случае произошла авария на площадке, а не в самом реакторе, поскольку МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе – его сразу засекли бы мониторинговые счетчики. Но если АЭС на Украине продолжат эксплуатировать подобным образом, то рано или поздно произойдет запроектная авария четвертой или пятой категории, а это уже будет второй Чернобыль или Фукусима», – предупредил аналитик.

    «Впрочем, на ЮУАЭС установлены блоки второго поколения с гермооболочками, чего не было, например, на Фукусиме. Поэтому по более оптимистичному сценарию, в случае аварии все вредные вещества останутся внутри, а реактор на долгие годы просто превратится в радиоактивный могильник. В общем, эксплуатацию Киевом АЭС еще нельзя назвать «обезьяной с гранатой», но ситуация к этому очень близка», – резюмировал собеседник.

    Ранее турецкое издание Aydinlik сообщило со ссылкой на внутренние документы Николаевского областного управления СБУ, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС в марте 2024 года. В документе говорится о «поврежденном реакторном оборудовании энергоблоков». Отказ произошел из-за «нарушения условий эксплуатации», указывается в письме.

    Благодаря сокрытию со стороны СБУ, этот инцидент не дошел до МАГАТЭ. В материале называется и причастный к утаиванию информации – полковник СБУ Андрей Семенюк.

    Неясно, были ли должностные лица МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли халатную неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник «передал информацию властям» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».

    «Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, не было бы ничего удивительного, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические вопросы по АЭС», – пишет Aydinlik.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    6 июля 2025, 11:03 • Новости дня
    Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
    Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне возможного прекращения поставок вооружений из США Украина может полностью лишиться ПВО за одну неделю, сообщила газета Bild.

    Как сообщает Bild, немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что поставки американских боеприпасов, особенно ракет к системам Patriot, имеют решающее значение для противовоздушной обороны Украины. «Без систем Patriot Украина полностью обречена. Если они будут сдержанно использовать ракеты HIMARS, то возможно им их хватит до сентября. В случае с Patriot очень многое зависит от натиска России. Если они будут поражать много целей, то весь запас систем может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев будет беззащитен», – отметил Тайнер.

    Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения поставок ПВО Украины перестанет существовать в течение недели. Также он обратил внимание на неочевидное последствие нехватки ракет для Patriot: по его словам, украинские военные будут вынуждены отвести из Киева комплексы малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журнал The Spectator заявил, что США нашли самый быстрый способ добиться мира на Украине – прекратить поддержку Киева. Американская конгрессвумен предложила полностью прекратить военную помощь Киеву. Издание Bild сообщило, что Германия готова приобрести для Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним.

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    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз ввел новые квоты на поставки украинской сельхозпродукции, которые ограничат импорт пшеницы и сахара с украинской территории.

    Ограничения ввели после жалоб европейских фермеров на рост импорта украинских зерна и сахара, пишет Reuters.

    Импорт пшеницы из Украины теперь ограничен 1,3 млн тонн в год, что на 30% выше уровня до 2022 года, но на 70–80% меньше объема последних трех сезонов. В 2023/24 году ЕС импортировал 6,5 млн тонн украинской пшеницы, а в 2022/23 – 6,1 млн тонн.

    Квота на сахар составляет 100 тыс. тонн против 20 тыс. тонн до 2022 года, однако это значительно меньше прошлогодних поставок, которые превышали 500 тыс. тонн. Украинское аграрное объединение назвало эти объемы «шагом назад» и сочло их недостаточными.

    Евросоюз увеличил квоту на ячмень до 450 тыс. тонн и на мясо птицы до 120 тыс. тонн. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 видов продукции и вступит в силу после одобрения большинством стран-членов.

    Документ предусматривает возможность для отдельных стран ЕС применять дополнительные ограничения, если внутренний рынок окажется под угрозой из-за объемов импорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег потеряет киевский режим после отмены введенных три года назад преференций для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются.

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    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

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    6 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Украинская АЭС столкнулась с серьезным сбоем в работе реактора из-за нарушения условий эксплуатации, однако инцидент был скрыт и не попал в отчет МАГАТЭ, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.

    Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

    Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.

    Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.

    Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    6 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области Украины прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».

    На данный момент подробностей инцидента не сообщается. Местные органы власти не подтвердили факт взрыва в официальных источниках, передает ТАСС.

    В четверг внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтаве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. По сообщениям украинских СМИ, в центральной части Полтавы зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало здание военкомата.

    Ранее были опубликованы кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.

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    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    @ Yevhen Liubimov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

    Комментарии (5)
    5 июля 2025, 05:38 • Новости дня
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Атака БПЛА отражена в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что никто не пострадал.

    Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Чертковском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – заявил он в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Беспилотники атаковали Чувашию. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

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    4 июля 2025, 13:42 • Новости дня
    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины

    Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное

    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины
    @ Nicolas Roses/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Юлию Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Но США будут против такой инициативы, поскольку им не нужен абсолютный диктатор на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

    «Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.

    «Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.

    Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.

    По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.

    В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.

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