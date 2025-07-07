Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.2 комментария
Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
Медведев пригрозил фон дер Ляйен последствиями на языке радиостанции «Судного дня»
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разгорающийся скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопоставив это с загадочными сигналами военной радиостанции «Судного дня».
Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг фон дер Ляйен, заявил о появлении «звоночков» для «оголтелых русофобов на Западе». Он написал: «Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса».
По словам Медведева, на этой неделе Европарламент будет решать вопрос о дальнейшем пребывании фон дер Ляйен на посту, а ее позиции «неясны». Он предположил, что, несмотря на неопределенность, «токсичная бабка» может сохранить свое кресло, однако ситуацию уже можно считать предупреждением для западных политиков, проявляющих антироссийскую позицию.
Зампред Совбеза также привел аналогию с российской военной радиостанцией УВБ-76, получившей в СМИ прозвище «радиостанция Судного дня». УВБ-76 регулярно транслирует загадочные сообщения, которые нередко связывают с международной повесткой, хотя официального подтверждения этому нет.
Между тем в Telegram-канале «УВБ-76 логи» было опубликовано очередное сообщение: «Сообщение за сегодня 07.07.25 10:57 по мск НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427». Пользователи соцсетей нередко ассоциируют подобные радиосигналы с международными событиями, однако назначение станции официально не раскрывалось.
Ранее сообщалось, что вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.
Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.