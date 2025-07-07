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Проект «Другое Дело» запустил семейный флешмоб ко Дню семьи
В преддверии Дня семьи, любви и верности пользователи «Другое Дело» смогут принять участие во флешмобе #ценюсвоюсемью и получить призы за творческие задания.
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил флешмоб #ценюсвоюсемью ко Дню семьи, любви и верности. Все желающие могут принять участие и выполнить серию тематических заданий до 14 июля через сервис «Другое Дело» во «ВКонтакте». Задания призваны напомнить о семейных традициях народов России, помочь разобраться в генеалогии, узнать о знаменитых династиях и выразить свою любовь к семье.
Согласно данным Российского общества «Знание» и ВЦИОМ, создание семьи входит в тройку главных жизненных устремлений россиян, а в возрасте от 18 до 35 лет эта цель занимает лидирующую позицию. Более половины опрошенных проявляют интерес к информации о государственной поддержке семей. Организаторы уверены, что флешмоб расскажет о ценности крепкой семьи и поддержит тех, кто уже создал или только планирует создать свою.
Геннадий Гурьянов, первый заместитель гендиректора платформы, отметил: «Флешмоб #ценюсвоюсемью поможет каждому узнать истории знаменитых российских династий и понять, как им удавалось сохранять семейное тепло, любовь и уважение друг к другу, продолжая долгие годы традиции общего дела». Участникам предлагается создавать семейные гербы, совместные фотографии, делиться историями и выполнять творческие задания.
В рамках флешмоба для детей и взрослых подготовлены конкурсы и курсы от партнерских проектов, в том числе курс по современному родительству от Цифрового «Сенежа». Он направлен на развитие эффективной коммуникации в семье и освоение навыков осознанного воспитания. Также участники смогут вспомнить семейные традиции, составить генеалогическое древо и узнать о подвигах известных династий, например, Демидовых.
По итогам флешмоба участники смогут обменять накопленные баллы на призы или выиграть их в розыгрыше. Среди подарков – промокоды на домашний кинопросмотр, семейный мерч, генетические тесты, билеты в Океанариум и сертификаты на покупки. Партнерами акции выступили VK Праздники, ОК Знакомства, онлайн-кинотеатр Смотрешка и другие компании.