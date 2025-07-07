Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.0 комментариев
ВСУ выбиты с позиций в селе Воскресенка на западе ДНР
Войска Украины были выбиты с ряда позиций в населенном пункте Воскресенка на западе Донецкой народной республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные формирования были выбиты с нескольких позиций на территории села Воскресенка, передает ТАСС. По его словам, «наши войска выбили вооруженные формирования Украины с целого ряда позиций на территории села Январское в западной части региона».
Кимаковский также уточнил, что Воскресенка является одним из последних населенных пунктов в западной части республики, которые еще контролировались украинскими войсками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.