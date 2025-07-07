Tекст: Дмитрий Зубарев

Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные формирования были выбиты с нескольких позиций на территории села Воскресенка, передает ТАСС. По его словам, «наши войска выбили вооруженные формирования Украины с целого ряда позиций на территории села Январское в западной части региона».

Кимаковский также уточнил, что Воскресенка является одним из последних населенных пунктов в западной части республики, которые еще контролировались украинскими войсками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.