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    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    54 комментария
    7 июля 2025, 09:35 • Новости дня

    ВСУ выбиты с позиций в селе Воскресенка на западе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска Украины были выбиты с ряда позиций в населенном пункте Воскресенка на западе Донецкой народной республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные формирования были выбиты с нескольких позиций на территории села Воскресенка, передает ТАСС. По его словам, «наши войска выбили вооруженные формирования Украины с целого ряда позиций на территории села Январское в западной части региона».

    Кимаковский также уточнил, что Воскресенка является одним из последних населенных пунктов в западной части республики, которые еще контролировались украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    6 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные изолировали крупную украинскую группировку, лишив противника снабжения в районе Купянска и установив контроль над Соболевкой, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

    Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

    По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.

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    6 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.

    Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

    «По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

    Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия в результате активных действий освободила населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку в Харьковской области, а войска группировки «Восток» освободили Поддубное в Донецкой народной республике.

    Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На Харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

    На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и ДНР, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

    В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    7 июля 2025, 07:49 • Новости дня
    Российские войска отбросили ВСУ к окраинам Каменского в Запорожской области
    Российские войска отбросили ВСУ к окраинам Каменского в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения установили контроль над западной частью Каменского в Запорожской области, вытеснив ВСУ к северным и северо-восточным окраинам населенного пункта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского на Степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен, он пытается цепляться за северные и северо-восточные окраины», – заявил Рогов.

    По его словам, за полное освобождение села продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. Российские военные ранее зацепились за Малиновку на Запорожском направлении. Наступление армии России отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    7 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Стало известно о сбитии 91 украинского БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников, большинство которых были перехвачены над Белгородской, Курской и Липецкой областями.

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 91 украинский БПЛА самолетного типа над регионами страны и акваторией Черного моря, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Курской области, девять – над территорией Липецкой области, восемь – над территорией Брянской области, восемь – над территорией Московского региона, восемь – над территорией Воронежской области, семь – над акваторией Черного моря, по три БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым».

    Информация о возможных повреждениях или пострадавших после атаки не приводится. Все уничтоженные беспилотники, как отмечает военное ведомство, были самолетного типа. В Минобороны подчеркнули, что российские средства ПВО действовали в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили украинский беспилотник в небе над Смоленской областью. Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Горловке, в результате погиб мирный житель. Беспилотник с Украины также совершил удар по храму в Белгородской области.

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    7 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.

    «Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие  уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.

    «Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись в Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.

    Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области), четверо вэсэушников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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    7 июля 2025, 06:57 • Новости дня
    Силовики сообщили о колоссальных потерях ВСУ у Садков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Садки Сумской области 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й бригады ВСУ лишился значительного числа военнослужащих.

    О тяжелых потерях подразделения ВСУ в Сумской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. По их информации, речь идет о 2-м десантно-штурмовом батальоне 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который действовал в окрестностях села Садки.

    Силовики заявили: «Анализ некрологов украинских националистов показал, что в окрестностях села Садки колоссальные потери понес 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й ОДШБр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины передали в штурмовые подразделения под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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    6 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о взятии ВСУ в огневой мешок в Мирном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате освобождения Поддубного силы Украины в Мирном оказались в огневом мешке, что осложнило их положение на западе ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что после освобождения российскими войсками населенного пункта Поддубное украинская группировка в соседнем селе Мирное была взята в огневой мешок, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, «освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные России также установили контроль над селом Поддубное в ДНР.

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    6 июля 2025, 21:15 • Новости дня
    ПВО сбила 48 украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение дня средства противовоздушной обороны уничтожили почти 50 беспилотников, шесть из которых направлялись к столице.

    Силы противовоздушной обороны России сбили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает РИА «Новости». Инциденты произошли 6 июля в период с 14.20 до 19.30 по московскому времени.

    По данным Минобороны, из общего числа сбитых дронов 13 уничтожили над Калужской областью, 10 – над Брянской областью, девять – над Московским регионом. В том числе было остановлено шесть аппаратов, которые направлялись к Москве.

    Кроме того, по шесть беспилотников были сбиты в небе над Белгородской и Смоленской областями, два – над Ленинградской областью, по одному – над Курской и Новгородской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

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    6 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    ВСУ подтвердили взрыв в здании военкомата в Кременчуге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в здании военкомата Кременчуга, при этом предварительно никто не пострадал, а на месте работают экстренные службы.

    В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв, сообщили сухопутные войска ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент случился в воскресенье, когда, по словам украинского ведомства, «произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП».

    По предварительным данным, среди военнослужащих и сотрудников военкомата никто не пострадал и не погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в украинском ведомстве.

    Издание «Страна.ua» обращает внимание, что еще до взрыва над зданием военкомата уже был виден дым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

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    7 июля 2025, 06:55 • Новости дня
    Стало известно о наличии резервов ВСУ для переброски в Купянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры указали на резервирование ВСУ боеспособных подразделений для возможного усиления позиций на купянском направлении в критических обстоятельствах.

    ВСУ сохраняли в резерве боеспособные части для возможной переброски на купянское или волчанское направления, передает ТАСС. Представители российских силовых структур рассказали, что информация об этом была получена в ходе допросов пленных украинских военнослужащих.

    По данным источника агентства, на данном участке фронта действуют преимущественно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные еще в 2022 году. Собеседник подчеркнул, что украинское командование сохраняло такие подразделения в резерве для оперативного ввода в бой в случае критических ситуаций под Купянском либо Волчанском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    7 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Беженка сообщила об угрозах ВСУ применить новое оружие в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Дзержинска подверглись угрозам со стороны украинских боевиков, которые заявляли о готовности испытать новое вооружение на мирных гражданах.

    Украинские боевики называли мирных жителей Дзержинска в ДНР «смертниками» и угрожали использовать на них новое оружие, передает РИА «Новости». Об этом сообщила беженка Неля Воробьева, рассказав, что такие заявления делались до подхода российских войск к городу.

    По словам женщины, боевики отказывались выпускать людей из населенного пункта. Она сказала: «Они нас называли смертниками. Сказали: «Не уехали, раз вы тут жили, значит, вы тут и останетесь». Ну, то есть они не дадут нам уехать никуда, в этом смысле. А смертниками, потому что сказали: «У нас тут полигон, мы будем тут испытывать на вас все. Оружие новое».

    Воробьева уточнила, что украинские боевики появлялись на городском рынке, где и произносили подобные угрозы. Эти события происходили до того, как российские силы подошли к Дзержинску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали применять FPV-дроны с увеличенной дальностью. Российские войска сорвали контратаку украинских сил под Дзержинском. Украинские военные в Дзержинске обстреляли позиции, где находились их собственные солдаты.

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    7 июля 2025, 06:51 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовиков со всех направлений в Сумскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование вооруженных сил Украины сосредоточило значительные силы штурмовиков в Сумской области, несмотря на большие потери.

    О переброске штурмовых подразделений ВСУ в Сумскую область сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. По их словам, украинское командование стянуло туда штурмовые группы со всех направлений фронта, чтобы усилить оборону в регионе.

    Источник отметил, что несмотря на значительные потери личного состава, ВСУ продолжают попытки вернуть утраченные позиции в Сумской области. «Враг продолжает безуспешные попытки отбить утраченные позиции, бросая на убой в Сумской области штурмовые группы, переброшенные со всех направлений», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска, перебросив силы на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики для усиления группировки под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по районам Сум.

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    7 июля 2025, 07:48 • Новости дня
    Обломки БПЛА задержали поезда на юге Воронежской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью над Воронежской областью сбили восемь беспилотников, обломки которых на короткое время нарушили движение поездов.

    Как передает ТАСС, губернатор Александр Гусев сообщил о том, что дежурные силы ПВО в ночь на 7 июля уничтожили не менее восьми беспилотников над Воронежем и тремя районами области. Пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

    По словам Гусева, в одном из муниципалитетов на юге области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, что привело к кратковременным задержкам нескольких поездов. Глава региона отметил, что движение поездов восстановили по расписанию.

    Гусев подчеркнул, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на территорию страны. Большинство беспилотников были перехвачены средствами ПВО над Белгородской, Курской и Липецкой областями.

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    6 июля 2025, 13:38 • Новости дня
    Рогов сообщил о ночных ударах по объектам ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о серии ударов по военным объектам украинских войск в Запорожье и пригородах, произошедших минувшей ночью.

    По его словам, серия ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье была нанесена ночью, передает РИА «Новости».

    «Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», – заявил Рогов, отметив, что удары пришлись по объектам военной инфраструктуры, расположенным не только в самом Запорожье, но и в ближайших пригородах.

    Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров также сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в Малиновке в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Военные РФ ранее зацепились за Малиновку, продвигаясь в этом районе. Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, при этом ширина фронта превышает 30 км.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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