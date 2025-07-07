ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области ночью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в Новгородской области за минувшую ночь, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов сообщил, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.

«За ночь в Новгородской области ликвидировано ещё три БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины», – заявил Дронов.

Ранее глава региона сообщал о сбитом поздно вечером в воскресенье одном беспилотнике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь силы ПВО сбили 91 украинский беспилотник. Украинский беспилотник был нейтрализован над Смоленской областью. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке.