Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области ночью
В ночь на понедельник системы ПВО Новгородской области уничтожили три беспилотных летательных аппарата, угрожавших региону, без ущерба для жителей и инфраструктуры.
Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в Новгородской области за минувшую ночь, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов сообщил, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
«За ночь в Новгородской области ликвидировано ещё три БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины», – заявил Дронов.
Ранее глава региона сообщал о сбитом поздно вечером в воскресенье одном беспилотнике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь силы ПВО сбили 91 украинский беспилотник. Украинский беспилотник был нейтрализован над Смоленской областью. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке.