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Российские войска отбросили ВСУ к окраинам Каменского Запорожской области
Российские подразделения установили контроль над западной частью Каменского в Запорожской области, вытеснив ВСУ к северным и северо-восточным окраинам населенного пункта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского на степногорском направлении Запорожской области, передает РИА «Новости».
«Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен и пытается цепляться за северные и северо-восточные окраины», – заявил Рогов.
По его словам, за полное освобождение села продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. Российские военные ранее зацепились за Малиновку на Запорожском направлении. Наступление армии России отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 км.