Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Обломки БПЛА задержали поезда на юге Воронежской области
Ночью над Воронежской областью сбили восемь беспилотников, обломки которых на короткое время нарушили движение поездов.
Как передает ТАСС, губернатор Александр Гусев сообщил о том, что дежурные силы ПВО в ночь на седьмое июля уничтожили не менее восьми беспилотников над Воронежем и тремя районами области. Пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировано.
По словам Гусева, в одном из муниципалитетов на юге области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, что привело к кратковременным задержкам нескольких поездов. Глава региона отметил, что движение поездов восстановили по расписанию.
Гусев подчеркнул, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на территорию страны. Большинство беспилотников были перехвачены средствами ПВО над Белгородской, Курской и Липецкой областями.